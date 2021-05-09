Тело пропавшего месяц назад участника акций против ГЭС обнаружили в Риони

Всего в поисках были задействованы 450 пожарных-спасателей, четыре водолаза и 15 катеров, а русло реки осматривали с помощью дронов

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Тело молодого мужчины, пропавшего месяц назад в селе Намохвани Цхалтубского муниципалитета, обнаружили спасатели в реке Риони, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Пропавший молодой мужчина участвовал в протестных акциях против строительства Намахвани ГЭС. В день исчезновения, 10 апреля, он вместе с другими демонстрантами находился в палаточном лагере. Очевидцы рассказывают, что мужчина зашел в разбушевавшуюся реку, ему пытались оказать помощь, однако все старания были напрасны.

Следствие было начато по статье "доведение до самоубийства". По данным ведомства, тело уже опознали члены семьи погибшего.

Всего в поисках были задействованы 450 пожарных-спасателей, четыре водолаза и 15 катеров. Русло реки осматривали с помощью дронов, специальные приборы проверяли дно.

Для проведения поисковых работ в пятницу с головного водохранилища Рионской ГЭС и Гуматской ГЭС, расположенных недалеко от города Кутаиси, произвели сброс воды.

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