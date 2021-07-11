ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. МВД Грузии начало расследование смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо (Александре) Лашкарава.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.

"Будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. Тут же отметим, что 5 июля сего года во время освещения митинга против "Тбилиси прайд" журналист и оператор "ТВ Пирвели" Александре Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению при исполнении служебных обязанностей в офисе организации "Сирцхвилиа" на улице Ингороква", - говорится в заявлении МВД.

По их словам, задержаны четыре человека за "незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с угрозой насилия", "преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности", "организацию группового насилия и участие в нем".

Тело оператора ТВ "Пирвели" Лексо Лашкарава обнаружили в собственном доме его родные этим утром. 5 июля ему провели операцию, спустя три дня Лексо Лашкарава выписали из клиники. Накауне он был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.