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Патрульная полиция

МВД Грузии начало расследование смерти оператора телекомпании "Пирвели"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2635)
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Тело оператора ТВ "Пирвели" Лексо Лашкарава обнаружили в собственном доме его родные сегодняшним утром

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. МВД Грузии начало расследование смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо (Александре) Лашкарава.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.

Молоток судьи в районном суде
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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"Будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. Тут же отметим, что 5 июля сего года во время освещения митинга против "Тбилиси прайд" журналист и оператор "ТВ Пирвели" Александре Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению при исполнении служебных обязанностей в офисе организации "Сирцхвилиа" на улице Ингороква", - говорится в заявлении МВД.

По их словам, задержаны четыре человека за "незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с угрозой насилия", "преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности", "организацию группового насилия и участие в нем".

Тело оператора ТВ "Пирвели" Лексо Лашкарава обнаружили в собственном доме его родные этим утром. 5 июля ему провели операцию, спустя три дня Лексо Лашкарава выписали из клиники. Накауне он был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2635)

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