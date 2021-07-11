Умер оператор, которого жестоко избили на акции в Тбилиси 5 июля

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Умер оператор телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был избит на акции в Тбилиси 5 июля - тело обнаружено в его квартире. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.
Причина смерти устанавливается, проводится экспертиза.
На днях журналист был выписан из больницы.
5 июля Лексо Лашкарава был жестоко избит противниками проведения на проспекте Руставели в Тбилиси "Марша достоинства". Агрессивно настроенные демонстранты избивали журналистов, обвиняя их в пропаганде ЛГБТ. По официальным данным, в тот день пострадали 53 представителя СМИ.
Полиция задержала 20 человек, обвиняемых в насилии над журналистами. Часть из них находится в предварительном заключении и будет ждать приговора в тюрьме.
Противники ЛГБТ-сообщества жестоко избили Лашкарава возле офиса организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента Грузии. Оператор был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Последние дни он продолжал лечение на дому.
По обвинению в нападении на Лашкарава и журналистку «Пирвели» Миранду Багатурия 8 июля полиция задержала двух человек – Торнике Давлашеридзе и Акакия Накашидзе. В качестве меры пресечения суд избрал в их отношении заключение.
Сама Багатурия утверждает, что нападавших было гораздо больше — до 20 человек, и оператора стали бить после того, как он вступился за нее.
И только что стало известно, что МВД Грузии начало расследование смерти оператора телекомпании "Пирвели".