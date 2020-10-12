Нет смысла – фракция "Национального движения" отказалась обсуждать проект госбюджета

В ЕДН надеются, что бюджет на 2021 год год составит уже коалиционное правительство, а утверждать его будет парламент нового созыва

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Парламентская фракция "Единого национального движения" отказывается обсуждать проект госбюджета Грузии на 2021 год.

Предварительный вариант: в парламент поступил проект госбюджета на 2021 год>>

С понедельника обсуждение проекта главного финансового документа страны начинается во фракциях парламента Грузии.

Как заявил журналистам председатель фракции Роман Гоциридзе, "документ не отвечает проблемам в стране и нет смысла его обсуждать".

Правительство Грузии 2 октября внесло в парламент проект государственного бюджета страны на 2021 год.

Согласно графику, после рассмотрения проекта в комитетах и фракциях, он будет возвращен правительству на доработку с учетом замечаний и рекомендаций депутатов 20 октября. Доработанный бюджет вернется в парламент в ноябре и должен быть утвержден до конца текущего года уже новым составом законодательного органа.

По словам Гоциридзе, все обещания "Грузинской мечты" разоблачены в бюджете, "который основан на конкретных цифрах, и эти цифры буквально вопят о том, что страна с таким бюджетом будет постоянно бедствовать, цены будут расти, лари падать, а большая часть бюджета будет потрачена на бизнес, связанный с властями".

"Этого бюджета не будет к следующему году, правительство сменится, будет новый бюджет, бюджет, который установит экономическую стабильность в стране. Нет смысла обсуждать этот бюджет. Мы направим бюджетные замечания в финансово-бюджетный комитет 16 октября. Мы не будем сегодня участвовать в обсуждении, потому что их бюджет - это полуфабрикат. Он даже не покрывает расходы на здравоохранение", - сказал Гоциридзе.

По словам председателя фракции, в ЕНД ждут развития процессов, связанных с пандемией, так как ситуация приближается к катастрофическим показателям – в день по 500 новых инфицированных, несколько летальных исходов.

Как считает Гоциридзе, первые пять миллиардов госбюджета нужно было направить на сферу здравоохранения и на реанимацию экономики.