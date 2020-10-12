Кто допустил ошибку? Эксперт о спорном участке границы Грузии с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Эксперты комиссии, которые работали над вопросом делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы, допустили ошибки, считает эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.

Дело о демаркации границы Грузии с Азербайджаном: чиновники до суда будут в тюрьме>>

Генпрокуратура Грузии 29 сентября сообщила о начале расследования по делу незаконной передачи части грузинских территорий иностранному государству во время демаркациии грузино-азербайджанской границы. На прошлой неделе стало известно о задержании двух чиновников МВД и МИД Грузии, которые в качестве экспертов создавали альбомы карт.

"Объективности ради стоит отметить, что есть спорные участки и с нашей, и с азербайджанкой стороны. Исходя из этого, нужен более квалифицированный подход к этому вопросу, а комиссия не оказалась готовой к этому квалифицированному подходу. Это очень простая вещь. Комиссия, и особенно группа экспертов, во время своей работы допустили ошибки", - заявил Арешидзе на пресс-конференции.

По информации эксперта, у азербайджанской комиссии сейчас есть все документы и они знакомятся с материалом.

"Если эти документы были непригодны, как сейчас говорят некоторые, то почему они исчезли. Я же своими глазами видел в описании нескольких грузинских архивов информацию о существовании этого документа, но самого документа не было. Тогда почему исчез этот документ? Вот в чем вопрос. И в конце концов, мы говорим о Гареджи (монастырский комплекс Давид-Гареджи VI века), а не о каком-то клочке земли. Эта тема, которая особенно беспокоит население Грузии", - отметил Арешидзе.

Сейчас у грузинской стороны появилась хорошая документальная база, отметил эксперт.

"Как она использует эту базу - я не знаю. Вопрос активизирован, и сейчас очередь за дипломатами, как они будут работать, и от работы состава новой комиссии", - подчеркнул Арешидзе.

Как отметил эксперт, все прекрасно знают, что ни на одной карте времен Советского союза нет идентичной ситуации в связи с границами.

"Если бы у Азербайджана были претензии, они бы сказали. Безусловно, демонстрирование документов не значит, что все решено. Это значит, что процесс (демаркации) начинается заново – вот и все. Это первый вопрос. И второй – одна карта исходит из другой. Масштабы разные, а то карты взяты правильно. Дьявол здесь кроется в деталях, то есть в том, что отличие в масштабах, и именно масштаб является решающим", - отметил Арешидзе.

Эксперт также прокомментировал инициативу об объявлении монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на спорном участке границы и на часть которого претендует азербайджанская сторона, охраняемой территорией с международным статусом.

"Об этом можно говорить, но это в определенной степени будет означать капитуляцию. Тем более сейчас, когда есть документальная база и можно работать более уверено, поднимать этот вопрос не стоит. Это не Европа, где уровень политической культуры настолько высокий, что можно принимать подобные решения и никого при этом не оставлять в обиде. Регион в целом не готов к подобным решениям, в том числе политическая элита ни одной из стран и общество тем более. Поэтому рассматривать подобные вопросы можно, но это не значит, что решение будет приемлемым для общества", - отметил Арешидзе.

С инициативой объявить Давид-Гареджи охраняемой территорией на международном уровне выступила ранее мажоритарный кандидат в Дидубе-Чугуретском округе Тбилиси Анна Долидзе. По ее словам, в том случае, если Давид-Гареджи будет объявлен заповедником, администрировать территорией смогут и Грузия, и Азербайджан. Как отметила Долидзе, подобных примеров в мире много.

Спорные участки границы

Демаркация грузино-азербайджанской границы является достаточно болезненным вопросом в отношениях Грузии и Азербайджана, при этом стороны избегают резких заявлений.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница, протяженностью около 440 километров, треть которой все еще не делимитирована.

Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году. В течение первых 15 лет она смогла уточнить почти 70 процентов границы, но с 2007 года в процессе проведения делимитации возникли препятствия. Спорными остаются территории комплекса Давид-Гареджи и села Эрисимеди.