Незаконное строительство и оскорбление журналиста: грузинский мэр в центре скандала

Чиновник не отрицает своей вины говоря, что поддался эмоциям и позволил себе употребить нецензурные выражения

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Мэр района Хелвачаури Джумбер Вардманидзе оказался в центре скандала из-за словесного оскорбления журналиста издания "Батумелеби".

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Раздражение Вардманидзе вызвали вопросы журналиста в связи с имуществом, которое не попало в декларацию чиновника. Речь шла о строительстве, которое Вардманидзе начал без соответствующего разрешения. Позднее издание обнародовало телефонную запись разговора, в котором Вардманидзе выражается нецензурными словами в адрес журналиста.

После скандала мэру Хелвачаури пришлось давать разъяснения. По словам Вардманидзе, он не знал, что для начала строительства ему нужно было получить разрешение. Что касается словесного оскорбления, то он не отрицает данный факт. Однако утверждает, что раздражение было вызвано упоминанием его внуков со стороны журналиста.

"Я очень сожалею об этом. Я поддался эмоциям и поступил неправильно, но никто не имеет право трогать мою семью… Это имущество моего отца, которое мне досталось в наследство. Здесь стоял дом. Западное крыло дома обрушилось, поскольку здание было амортизировано. Я решил, что восстановление старого дома невозможно и начал строить новый. Соответственно, я получу штраф, поскольку не внес его в декларацию", - заявил Вардаманидзе.

Между тем, главный редактор журнала "Батумелеби" Нана Квачадзе заявляет, что извинений Вардманидзе недостаточно.

"Хочу подчеркнуть, что журналист не выходил за профессиональные рамки. Когда он апеллирует тем, что ему упомянули его внука, ему лишь напомнили, что в первую очередь он является избранным мэром, затем лектором, и также напомнили, что подобным тоном нельзя разговаривать даже дома с собственным внуком. Нашей целью не было добиться от кого-то извинений, наше желание и обязанность, чтобы общество узнало об этом факте", - отметила Квачадзе.

Вопросом уже заинтересовалась Хартия журналистской этики.

"Безусловно, в первую очередь это ответственность должностного лица, которое находится на избранной должности и не осознает роль и значение журналиста в демократическом государстве, и с такими словами обращается к нему. Мы также призываем правящую команду, разделить политическую ответственность, которая лежит на них исходя из действий указанного лица", - заявила исполнительный директор Хартии журналистской этики Мариам Гогосашвили.

Между тем, представители оппозиции потребовали отставки Вардманидзе. По словам членов "Национального движения", мэр Хелвачаури не раз был замечен в коррупционных сделках.

"Призываю вас покинуть должность, поскольку у вас нет ни морального, ни политического право быть мэром Хелвачаури", - заявил кандидат в мажоритарные депутаты в округе Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури от блока "ЕНД – Сила в единстве" Миша Болквадзе.