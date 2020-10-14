18:37 14 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили

От оппозиции ко власти и обратно: непростой путь партии Саакашвили

© Sputnik / STRINGER
Обзоры
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (403)
17231
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20201014/249707180/Ot-oppozitsii-ko-vlasti-i-obratno-put-partii-Saakashvili.html

"Единое национальное движение", созданное Михаилом Саакашвили, на сегодняшний день является одной из самых сильных оппозиционных партий Грузии

За свою историю Нацдвижение прошло очень долгий путь от оппозиции до власти и обратно, и сейчас вновь пытается вернуть себе свою славу.

Что обещает "Грузинская мечта" после выборов? Коротко и ясно>>

Предвыборная символика и реклама. Баннер правящей партии Грузинская мечта на автобусе
© Sputnik / Alex Shlamov
"Грузинская мечта" и оппозиция обещают "прилично себя вести" во время выборов

Даже несмотря на потерю власти, "Нацдвижение" до сегодняшнего дня остается одной из самых организованных политических сил Грузии, которая умеет делать своевременные правильные ходы.

И пусть сейчас она идет в блоке "Сила в единстве" вместе с четырьмя партиями, она еще раз доказала, что все еще способна делать оригинальные ходы и удивлять население.

Чего только стоит появление первым номером в списке партии самого известного и любимого грузинского певца Вахтанга Кикабидзе. Да и обещание о возвращении на руководящую должность в Грузии основателя партии Михаила Саакашвили приятно греет сердца сторонников этой политической силы.

Кикабидзе объяснил, зачем пришел в политику перед выборами в Грузии>>

Интерес к партии подогревает и Михаил Саакашвили из Украины, который обещает вновь "сделать Грузию процветающей страной", исправив все ошибки своего правления.

ЕНД: путь к власти

Партия "Единое национальное движение" появилась в 2002 году. Ее основал только ушедший в оппозицию бывший министр юстиции Грузии Михаил Саакашвили. Тогда в 2002 году партия одержала свой первый триумф, выиграв выборы в тбилисское сакребуло (городское собрание - прим. ред.) и поделив победу с "Лейбористкой партией". Как раз благодаря соглашению с лейбористами Михаил Саакашвили стал председателем сакребуло и началось его триумфальное продвижение к власти.

Предвыборная символика. Баннер партии Европейская Грузия - Бакрадзе, Угулава, Бокерия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия по-новому: основные обещания бывших сторонников Саакашвили

В 2003 году на парламентских выборах все решили экзитполы, которые показали победу оппозиции и поражение партии второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, в отличие от официальных данных ЦИК.

В стране начались массовые акции протеста, организованные "Нацдвижением", партией Зураба Жвания и другими силами. Протесты привели к событиям 23 ноября 2003 года - "Революции роз".

В результате повторных выборов в 2004 году блок "Национальное движение - демократы" получил конституционное большинство в парламенте Грузии. К 2006 году в руках Национального движения уже была сосредоточена полная власть.

Бремя власти: плюсы и минусы

Начало правления "Нацдвижения" многие эксперты называют временем возрождения. Страна в этот период оказалась в потоке реформ: полностью перекраивалась система полиции, стали улучшать торговые отношения, появилась минимальная стабильность, изменилась система образования, стал сходить на нет авторитет криминальных группировок в Грузии, упрощалась выдача документов, менялась система налогообложения, исчезала коррупция.

Михаил Саакашвили
© Sputnik / STRINGER
"Игра престолов" грузинской оппозиции, или Как Саакашвили стал Серсеей Ланнистер

Однако вместе с тем, такие радикальные реформы требовали и жестких решений, которые подчас переходили во вседозволенность и жестокость. Постепенно Нацдвижение стало терять сторонников, которые один за другим уходили в оппозицию.

Уже к 2007 году протест оппозиции обрел реальную форму и сотни тысяч людей вышли на улицы. Этот протест закончился для протестующих плачевно: применением силы полиции, закрытием оппозиционного канала. Однако в 2008 году "Нацдвижение" снова выиграло выборы. И тут началось самое страшное событие для Грузии – августовский конфликт, закончившийся признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Между тем, внутри страны протест недовольных произволом и жестокостью власти Саакашвили зрел еще больше. Было еще несколько крупных акций протеста, каждая из которых заканчивалась жестокими разгонами с превышением силы. На фоне массового недовольства на политической арене появилась новая персона – миллиардер Бидзина Иванишвили, который создал в 2011 году партию "Грузинская мечта".

Последней каплей протеста стал тюремный скандал за несколько недель до парламентских выборов 2012 года, что привело к поражению "Нацдвижения", для котороо началась новая уже знакомая фаза – существование в оппозиции.

Жизнь в оппозиции

Первый период пребывания в оппозиции для "Нацдвижения" оказался сложным – массовое недовольство населения переходило в расправу над ее отдельными лидерами. Другая часть была вынуждена покинуть страну (как Саакашвили) или сесть за решетку (как Вано Мерабишвили и Бачо Ахалая).

Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© Sputnik / STRINGER
На Михаила Саакашвили в Афинах попытались напасть неизвестные

За четыре года "Нацдвижению" хоть и удалось сохранить свои позиции второй силы в Грузии, но убедить население, что оно достойно быть у власти – не удалось.

В 2016 году партия вновь проигрывает "Грузинской мечте", а радикализм ее лидера Михаила Саакашвили приводит к расколу "Нацдвижения". Тогда из партии ушли почти все лидеры, которые основали свою партию "Европейская Грузия – движение за свободу" и лишили "Нацдвижение" веса в парламенте Грузии. Оставшиеся верными принципам "Нацдвижения" оказались представлены в парламенте всего шестью депутатами.

Но несмотря на раскол сегодня партия остается одной из самых сильных оппозиционных сил. Она смогла сохранить большую часть своих сторонников и даже вернуть к себе старых. При этом партия пользуется большим весом в регионах, что дает ей преимущество перед другими оппозиционными силами.

Сыграл на руку партии и выход из тюрьмы одной из самых весомых фигур партии Вано Мерабишвили, который присоединился к Нацдивжению. Мерабишвили, нынешний председатель партии Григол Вашадзе и один из ее самых популярных политиков Ника Мелия на сегодняшний день составляют основу партии, подкрепленной ее основателем Михаилом Саакашвили.

Теперь в 2020 году "Нацдвижение" решило идти на выборы с четырьмя мелкими партиями в блоке. Однако насколько долго продержится новый альянс после выборов с учетом опыта прошлых лет – остается вопросом.

Новые обещания

Программа "Единого национального движения", которое идет на выборы в блоке "Сила в единстве", в основном, носит социальный характер. Повышение пенсий, создание рабочих мест и доступное здравоохранение. К этим обещаниям добавилось новшество – отмена подоходного налога, снижение доли бюджета в экономике, а также приглашение судей из-за рубежа. 

Что обещает партия Саакашвили после выборов? Коротко и ясно>>

Не забыли в партии и вопрос повышения заработной платы бюджетникам – учителям, медперсоналу, полиции.

Шансы партии сегодня

В том, что "Нацдвижение" сможет взять второе место на выборах в парламент, уверены почти все грузинские политологи.

Шансы "Нацдвижения", в принципе, подтверждает и статистика прошлых выборов, которая также показывает и растущую поддержку этой партии.

Голоса "Нацдвижения" на выборах с 2012 по 2018 годы:

 Год   Вид выборов   Количество голосов   Доля проголосовавших
 2012  Парламентские  867 432  40,34%
 2013  Президентские  354 103   21,72%
 2014  Органы местной власти  317 395   22,42%
 2016  Парламентские  477 053  27,11%
 2017  Органы местной власти  256 547  17,08%
 2018  Президентские  601 224  37,74%

А вот первое место почти никто из них и не рассматривает, делая ставку больше на объединенную оппозицию, чем на отдельный субъект.  

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (403)
Теги:
Михаил Саакашвили, Грузия, выборы


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
Как в Грузии отмечается праздник Мцхетоба-Светицховлоба во время пандемии - видео
Как в Грузии отмечается праздник Мцхетоба-Светицховлоба во время пандемии - видео
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться