"Мне по-человечески стало обидно" - Гахария о выступлении Бубы Кикабидзе

Выступление популярного и многими любимого артиста задело и премьер-министра, но свою критику он обрушил не на певца, а на тех, кто его подставил

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил сожаление тем, как на акции "Национального движения" выступил Буба Кикабидзе.

"Мне было по-человечески обидно", - сказал премьер на брифинге в пятницу.

Подвела фонограмма: Буба Кикабидзе объяснил, почему запел на русском>>

В четверг вечером в центре Тбилиси на Площади Свободы состоялась итоговая встреча сторонников партии "Единое национальное движение" перед выборами. Выступления политиков перед своими избирателями чередовались с концертными номерами. На партийном мероприятии "Национального движения" выступили такие известные грузинские певцы, как Лексени, Мераб Сепашвили, популярные группы и, конечно же, первый номер партийного списка "Нацдвижения" - легендарный Буба Кикабидзе. Он спел "Тбилисо", причем второй куплет песни на русском языке. Это вызвало возмущение пользователей соцсетей.

По словам Гахария, пока не поднялась шумиха в социальной сети, ни один человек на этой акции не додумался выйти и что-то объяснить, и только после начали искать какое-то оправдание случившемся.

"Буба Кикабидзе выдающийся артист, человек в возрасте... Именно это является почерком "Национального движения" - их не волнует судьба отдельного человека. Во-первых, когда выводишь человека в таком возрасте, заставляешь петь, ты ставишь его под большой моральный и эмоциональный удар", - заявил Гахария, добавив, что данная акция еще раз убедила его, что в Грузии нужна смена политической элиты.

Гахария отметил, что Грузия не может уже 30 лет избавиться от постсоветской политической элиты, именно поэтому было принято решение об избирательной пропорциональной системе, чтобы как можно больше молодых людей появилось в парламенте и в политике.

Сам Вахтанг Кикабидзе свое выступление объяснил тем, что произошла техническая накладка и в ходе его выступления перепутали фонограмму и он, растерявшись, спел второй куплет на русском.