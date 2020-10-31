Голосование началось: в Грузии стартовали выборы в парламент

Впервые в Грузии выборы проходят в условиях пандемии коронавируса – все избиратели, члены комиссии и наблюдатели должны быть в масках

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В Грузии стартовали выборы парламента десятого созыва – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки.

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Граждане Грузии выбирают парламент страны последний раз по смешанной системе, где из 150 мест в парламенте 120 распределяются в результате голосования по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. Уже следующие выборы в Грузии в 2024 году пройдут только по пропорциональной системе.

Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия, с раннего утра у некоторых избирательных участков в Тбилиси образовалась очередь.

"Я специально пришла пораньше, чтобы проголосовать одной из первых. Думала, в это время будет меньше людей, а значит – меньше риск распространения коронавируса", – сказала в беседе со Sputnik Грузия молодая жительница Тбилиси Натия Кварцхава, которая пришла голосовать на участок в школе №88 в районе Авлабари.

Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков же – столько процентов, сколько партий входит в блок. Что касается мажоритарных выборов, то тут выигрывает тот кандидат, который наберет в своем округе более 50% голосов пришедших на выборы избирателей.

На проведение выборов государство выделило 42,8 миллиона лари, еще 23 миллиона потратили партии из своих средств.

Всего выбирать депутатов будут 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 – за границей.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

Пандемия коронавируса

В этом году выборы в Грузии проходят в необычных условиях – при мировой пандемии.

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С начала пандемии к 30 октября общее число заболевших составило 37 262 человека, из них 19 810 выздоровели, 285 пациентов скончались.

С учетом сложившейся ситуации выборы будут проходить при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели придут на участки в масках, а члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ пройдут термоскрининг до того, как попасть на участок, и во время голосования будут в перчатках, масках и щитах.

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При этом, весь процесс голосования будет прямым, никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.

Участники выборов

В выборах участвуют 55 партий, из которых семь объединены в два блока – "Сила в единстве" и "Стратегия Агмашенебели". В первом блоке объединены пять партий, а во втором – две.

Всего на 120 мест по пропорциональной системе от партий и блоков претендуют 6 880 кандидатов от партий, из которых 2 532 беспартийные. Конкурс составляет 57 человек на место.

За 30 мест по мажоритарной системе борются 485 кандидатов, из которых 149 – в восьми округах в Тбилиси. Конкурс в Тбилиси составляет в среднем 18 человек на место, в регионах – 15 человек на место.

Другие выборы

Помимо парламентских выборов 31 октября в Аджарии пройдут выборы в Верховный совет – местный законодательный орган.

Также в этот день на 39 участках состоятся промежуточные выборы депутатов сакребуло (местные совещательные органы) в Тбилиси, Телави, Тетрицкаро и Они и на 254 участках внеочередные выборы мэров Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.