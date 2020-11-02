Пашинян поздравил Гахария с победой "Грузинской мечты" на парламентских выборах

В ходе телефонного разговора, стороны обсудили развитие дружеских и добрососедских отношений между двумя странами

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего грузинского коллегу Георгий Гахария с победой правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Телефонный разговор между Пашиняном и Гахария состоялся в понедельник. В ходе разговора, стороны подчеркнули дружественные и добрососедские отношения между странами. Также Пашинян пожелал премьеру Грузии удачи.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка составила 56,11%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.

По предварительным данным ЦИК после обработки голосов со всех 3 847 участков - 100%, в парламент Грузии проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,15%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,14%), в состав которой входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение".

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Всего по итогам выборов в высший законодательный орган страны попадают семь партий и два блока.