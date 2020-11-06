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Премьер ведет совещание с правительством Грузии в онлайн режиме

Власти Грузии заявили о готовности к переговорам с оппозицией

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (688)
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В правительстве Грузии заявляют, что уважают свободу самовыражения граждан, но призывают соблюдать меры безопасности

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Предcтавители грузинских властей готовы сесть за стол переговоров с оппозиционерами, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге после завершения заседания межведомственного координационного совета.

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Уже шестой день в Грузии проходят уличные протесты оппозиции, которая требует признать нелегитимными результаты выборов в парламент. Самая масштабная акция прошла на второй день после выборов 1 ноября, когда перед парламентом в Тбилиси собрались несколько тысяч сторонников оппозиционных партий, большая часть которых не была в масках и не соблюдала дистанцию. Правила и меры безопасности не соблюдаются и во время пикетирования окружных избирательных комиссий.

"Мы готовы сесть за стол переговоров с оппозицией. Это важно. Любые переговоры и соглашения возможны без выражения подобного протеста, более цивильно и эффективно. Не будем злоупотреблять нашими эмоциями и личными интересами. Не будем распространять инфекцию в стране. Это на сегодняшний день главная задача министерства здравоохранения", - заявила Тикарадзе.

Она обратилась с просьбой к политическим партиям не способствовать распространению коронавируса в стране.

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© photo: Sputnik / STRINGER
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"Хочу попросить население и все политические партии, которые сегодня вовлечены в политический процесс, не способствовать распространению вируса, с которым сегодня борется весь мир. Социальная дистанция остается самым эффективным оружием в борьбе с вирусом и, соответственно, ее нарушение - огромный риск для наших граждан, для наших врачей-героев, которые и сегодня борются, и я уверена, что до последнего момента будут бороться за жизнь каждого человека. Не будем злоупотреблять их героизмом, добротой и любовью к родине. Это очень важно. И важным остается готовность и мудрость общества, которую они проявили весной. Сегодня эта мудрость критически важна не только для сектора здравоохранения, но и для спасения жизни членов нашей семьи", - подчеркнула она.

В Грузии за последние два месяца значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточное количество инфицированных превышает две тысячи человек, а общее число зараженных превзошло 50 тысяч. В стране переполнены больницы, и управлять вирусом Минздраву с каждым днем становится сложнее. Поэтому власти призывают граждан максимально воздержаться от массовых собраний, либо на акциях соблюдать меры безопасности и установленные правила.

Как заявил премьер Георгий Гахария, мобильность и уличные акции ускорят пик вируса и приведут к еще более быстрому росту инфицирования. Тем не менее, объявлять локдаун власти не планируют, но продолжат вводить точечные ограничения. В правительстве подчеркивают, что уважают свободу самовыражения граждан, участвующих в митингах, но призывают соблюдать необходимые меры безопасности.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (688)


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