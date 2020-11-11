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Открытие консульства Казахстана в Рустави

Казахстан планирует открыть консульства во всех крупных городах Грузии

photo: courtesy of consulate of Kazakhstan in Rustavi
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (556)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201111/250002860/Kazakhstan-planiruet-otkryt-konsulstva-vo-vsekh-krupnykh-gorodakh-Gruzii.html

В функции нового консульства входит защита законных интересов граждан Казахстана, содействие торговым, экономическим, культурным и научным связям двух стран

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Новым почетным консулом Казахстана в Грузии стал Георгий Джахуташвили, об этом сообщил казахский посол Бауржан Мухамеджанов.

Открытие консульства Казахстана в Рустави
photo: courtesy of consulate of Kazakhstan in Rustavi
Открытие консульства Казахстана в Рустави

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Официально Джахуташвили был назначен на эту должность 8 сентября этого года. Уже в начале ноября в городе Рустави (регион Квемо Картли) открылось почетное консульство Казахстана. Учреждение имеет два консульских округа в регионах Квемо Картли и Мцхета-Мтианети.

"Открытие представительства всегда указывает на то, что между двумя странами есть партнерские и дружеские отношения. Мы поставили цель - открыть во всех больших городах Грузии почетные консульства, поскольку их деятельность будет полезной для обеих стран. Самое главное, что все это делается для нашего народа, поскольку это будет способствовать бизнес-отношениям, культурным отношениям и, в итоге, положительно отразится на многолетней дружбе Казахстана и Грузии", - сказал Мухамеджанов журналистам.

Сам новый консул Джахуташвили заявил, что приоритетом в его работе будет управление инвестициями.

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"Доля Казахстана в прямых иностранных инвестициях Грузии довольно высока. Главная миссия моей команды - содействие успеху текущих проектов, в том числе в направлении торговли и туризма", - отметил Джахуташвили.

Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года и в 2017 году отметили 25-летие этих связей. Послом Грузии в Казахстане является Зураб Абашидзе, интересы Казахстана в Грузии представляет Бауржан Мухамеджанов.

Между двумя странами есть тесное сотрудничества в сферах политики и экономики. Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии, особенно в сферах энергетики и транспорта.

Открытие консульства Казахстана в Рустави
photo: courtesy of consulate of Kazakhstan in Rustavi
Открытие консульства Казахстана в Рустави

На сегодняшний день в Грузии функционируют два почетных консульства Казахстана в Батуми и Рустави, а главное консульство работает при посольстве Казахстана в Тбилиси.

Темы:
Внешняя политика Грузии (556)


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