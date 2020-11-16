"Грузинская мечта": второй тур выборов состоится несмотря ни на что

Кандидаты, которые прошли во второй тур парламентских выборов, не имеют права снять свою кандидатуру

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Второй тур парламентских выборов пройдет в Грузии 21 ноября, несмотря на то, что некоторые оппозиционные партии объявили об отказе участвовать в нем, заявил один из лидеров партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

Мнения разошлись: будут ли "коридоры позора" на выборах в Грузии>>

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

По словам Мдинарадзе, кандидаты, которые прошли во второй тур парламентских выборов, согласно действующему законодательству, не имеют права снять свою кандидатуру.

"Соответственно, мы благодарим еще раз всех избирателей "Грузинской мечты" за доверие, поддержку, призываем не входить в заблуждение из-за спекуляций оппозиции и прийти на избирательные участки в субботу, 21 ноября, и поддержать мажоритарных кандидатов от "Грузинской мечты", - заявил Мдинарадзе на брифинге.

Накануне во время акции протеста в Батуми член оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе призвал своих сторонников устроить "коридоры позора" для избирателей, которые решат принять участие во втором туре выборов в парламент.

Все "за" и "против": у грузинской оппозиции появились новые разногласия>>

Также объединенная оппозиция планирует проведение акции в день приезда в Грузию госсекретаря США Майка Помпео. Таким образом несогласные с результатами парламентских выборов хотят выразить свой протест перед стратегическим партнером.