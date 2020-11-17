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Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов

Акция протеста оппозиции в Батуми снова переросла в стычку с полицией

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (170)
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Один из участников акции у Дома правительства Аджарии был госпитализирован, а трое задержаны за оказание сопротивления полиции

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Между участниками акции протеста в Батуми и полицейскими произошла стычка – активисты пытались расклеить стикеры на стенах Дома правительства Аджарии, сообщает Первый канал.

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Участники акции опротестовывали результаты парламентских выборов и требовали проведения повторных.

Сначала между митингующими и полицейскими завязалась словесная перепалка, которая после переросла в физическое противостояние.

Для одного из участников акции пришлось вызывать скорую, его отвезли в больницу, еще трех человек задержала и забрала с собой полиция.

Тбилисский городской суд
© Sputnik / Alex Shlamov
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По словам заместителя руководителя департамента полиции Аджарии Ираклия Мчедлишвили, среди задержанных член партии "Единое национальное движение" Джелал Кикава.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже более двух недель не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (170)


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