Акция протеста оппозиции в Батуми снова переросла в стычку с полицией

Один из участников акции у Дома правительства Аджарии был госпитализирован, а трое задержаны за оказание сопротивления полиции

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Между участниками акции протеста в Батуми и полицейскими произошла стычка – активисты пытались расклеить стикеры на стенах Дома правительства Аджарии, сообщает Первый канал.

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Участники акции опротестовывали результаты парламентских выборов и требовали проведения повторных.

Сначала между митингующими и полицейскими завязалась словесная перепалка, которая после переросла в физическое противостояние.

Для одного из участников акции пришлось вызывать скорую, его отвезли в больницу, еще трех человек задержала и забрала с собой полиция.

По словам заместителя руководителя департамента полиции Аджарии Ираклия Мчедлишвили, среди задержанных член партии "Единое национальное движение" Джелал Кикава.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже более двух недель не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах.