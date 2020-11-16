О чем пишут грузинские газеты: предложит ли "Мечта" лакомый кусочек оппозиции?

Чем завершатся переговоры между правящей партией и оппозицией, потребует ли оппозиция несколько мест в правительстве Грузии, и в каком случае грузинское правительство мобилизует полевые госпитали - главные темы в грузинской прессе

Внеочередные выборы в Грузии неизбежны?

Правящая власть не согласится на предложение оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов, так как это будет признанием их фальсификации, сказал аналитик Вахтанг Дзабирадзе газете "Резонанси".

"Выходом может быть политическое соглашение о том, что оппозиция войдет в парламент, будут внесены поправки в избирательный кодекс и в течение одного года будут проведены внеочередные выборы", - сказал он.

По словам аналитика, трудно сказать осознает ли сама "Грузинская мечта", что страна все-таки встанет перед внеочередными выборами, так как правящей партии будет сложно сохранить власть в последующие четыре года.

"В стране возникнет много проблем, которые власть не сможет решить… Пойдет ли власть на уступки или нет, ей все равно придется провести внеочередные выборы… Выход только один – оппозиция входит в парламент и достигается политическое соглашение, что внесут поправки в избирательный кодекс и в течение одного года проведут внеочередные выборы", - сказал Дзабирадзе.

По мнению аналитика, у обоих есть шанс сохранить лицо, но, если кризис продлиться -внеочередные выборы будут неизбежны, поэтому руководству лучше сейчас самому управлять процессами, чем на фоне неуправляемой ситуации оно будет вынуждено пойти на уступки.

Юрист и конституционалист Леван Алапишвили считает, что, если политическая ситуация в стране обострится, для выхода из тупикового положения возможно в жертву принесут главу ЦИК Тамар Жвания.

"Хотя избрать новую избирательную администрацию не удастся без внесения изменений в закон, согласно которому Центризбирком избирается сроком на пять лет", - сказал Алапишвили газете "Квирис палитра", добавив, что такие поправки внести в законодательство до 21 ноября физически невозможно.

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Что касается назначения внеочередных выборов, для этого, по словам конституционалиста, на большей половине участков выборы должны аннулировать, что теоретически невозможно.

Уступит ли власть министерские кресла оппозиции?

Заявления о том, что власть должна уступить определенные должности в правительстве оппозиции, непонятны, сказал политолог Рамаз Сакварелидзе газете "Резонанси", комментируя заявление одного из лидеров партии "Лело" Левана Коберидзе, который призвал руководство уступить несколько мест в Кабинете министров оппозиции, в качестве политической цены за свои действия.

"Заявления оппозиции о том, что руководство должно уступить определенные должности, действительно непонятны. Реально, они должны сначала войти в парламент, а затем решить между собой путем политических дебатов, кто что уступает. Что значит отказаться от Кабинета министров?! Мы снова с улицы хотим решить проблему за счет протестного давления и не задумываемся, что протестное давление - не лучший выход для справедливого решения. Это диктует закон, и мы должны следовать этому закону до конца", - сказал Сакварелидзе.

Политолог отметил, что на уступки должна пойти та политическая сила, за которой стоит пренебрежение к закону.

"Если мы заметим, что правительство пренебрегло законом, и докажем это, оно должно сдаться. Если оппозиция нарушит закон, ей придется пойти на уступки", - сказал Сакварелидзе.

Откроют ли в Грузии полевые госпитали?

Для лечения коронавируса, в условиях растущей ковид-статистики, в Грузии мобилизовано 5,5 тысячи коек. В воскресенье было объявлено, что планируется увеличения коечного фонда до 8,5 тысячи. Если этого ресурса окажется недостаточно, у правительства есть план "Б", который подразумевает мобилизацию полевых госпиталей и больших площадей, пишет газета "Резонанси".

Врач Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава считает, на данном этапе нет необходимости добавлять полевые госпитали, поскольку в существующих клиниках увеличивается ресурс коечного фонда.

"У меня нет детальной информации, насколько это может у нас произойти. Как правило, это возможно тогда, когда количество пациентов в существующих больницах растет и у них не хватает коек. Поэтому на дополнительных площадях открывают больницы. На данном этапе у нас такой необходимости нет", - сказал Гогинава газете "Резонанси".

По словам врача, открытие полевых госпиталей может встать в повестку дня если количество случаев увеличится.

"Я не могу точно сказать, где откроют. Должно быть закрытое пространство, плюс большое, где смогут разместить кровати и поместить много пациентов. Сложно сказать конкретно в каких зданиях. На мой взгляд, в эту минуту нет необходимости - насколько мне известно, будут увеличивать количество коек в существующих больницах", - сказал Гогинава.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси" и "Квирис палитра"