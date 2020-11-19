Премьер Грузии: процессы в стране должны вернуться в правовое русло

Политическая стабильность – одно из главных условий, при котором страна сможет справиться с такими глобальными вызовами, как пандемия и экономический кризис, заявил Гахария

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил надежду, что политические процессы в стране вернутся в нормальное русло.

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Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и проводит перманентные акции с требованием нового голосования. Они проходят в Тбилиси и в других больших городах. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов, которые пройдут 21 ноября.

"Граждане Грузии уже тогда, когда 31 октября приняли участие в выборах, причем в условиях пандемии, единогласно поддержали девять политических партий, чтобы они были представлены в парламенте. И чтобы эти политические партии, в соответствии со своими мандатами и ответственностью, вместе со всеми эффективно боролись против существующих в стране вызовов", – заявил Гахария.

Глава правительства выразил надежду, что оппозиционные партии оправдают ожидания избирателей.

"Я уверен, что каждое из этих политических объединений, каждый депутат осознает ответственность и будет вести себя соответствующе, как это подобает грузинским избирателям и гражданам Грузии, и тем ожиданиям, и той ответственности, которую граждане Грузии распределили согласно своему усмотрению", – отметил Гахария.

Премьер подчеркнул, что во время тех вызовов, которым должна ответить страна, и это, безусловно, в первую очередь, – глобальная пандемия, экономический кризис и региональные вызовы, для дальнейшего стабильного развития страны крайне важна политическая стабильность.