Стычки на акции протеста в Батуми, есть задержанные

Заседание правительства Аджарии во вторник проходит на фоне шумной акции протеста

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. На акции протеста у здания правительства Аджарии в Батуми задержаны двое демонстрантов за оказание сопротивления полицейским, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

"Это безответственность"- эпидемиолог об акциях протеста в Аджарии>>

Заседание правительства Аджарии во вторник проходит на фоне шумной акции протеста – активисты требуют встречи с главой правительства Торнике Рижвадзе. Демонстранты пытались прорвать полицейский кордон, что переросло в противостояние между сторонами.

Глава департамента полиции Аджарии призвал всех митингующих соблюдать общественный порядок.

Акцию протеста прокомментировал и сам глава правительства Аджарии.

"Каждый рядовой батумец устал от протеста так называемых маргиналов, которые перешли все границы. Я считаю себя обязанным еще раз сказать этой банде из 20 человек, что ни партия, ни ваш сбежавший лидер не стоят того, чтобы о вашем недостойном поведении, о том, что вы смеете делать, говорила вся Аджария", – заявил Рижвадзе.

Бессрочная протестная акция началась в Батуми с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.

Ранее лидеры оппозиции объявили, что намерены заняться решением социально-экономических вопросов. В воскресенье протестующие установили у Дома правительства Аджарии переносной торговый киоск и пообещали собравшимся устроить целый квартал неповиновения новым ограничениям, введенным властями из-за вспышки коронавируса.