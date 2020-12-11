15:08 11 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9731
  • 100 RUB4.4732
  • USD3.2838
Поиск
LIVE:
Ираклий Окруашвили. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года

Пять грузинских оппозиционных партий официально отказались от мандатов

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (191)
12621
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250314344.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250315713/Gruzinskaya-oppozitsiya-podpisala-srazu-tri-dokumenta.html

Пять оппозиционных партий, попавших в парламент Грузии, еще раз подтвердили свою позицию, поставив свои подписи под меморандумом об отказе от депутатских мандатов

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Представители оппозиционных партий, которые не признают результаты парламентских выборов 31 октября, подписали сразу три документа.

Новый парламент Грузии проводит первое заседание, оппозиция протестует - трансляция>>

Лидеры оппозиции в пятницу, 11 декабря, собрались в саду Дворца учащейся молодежи, буквально в 100 метрах от парламента, который в это время открыл свою первую сессию.

Первый документ – это заявление всего оппозиционного спектра о том, что выборы 31 октября были сфальсифицированы и они не признают их результатов. В этом же документе представлены главные требования оппозиции, в том числе проведение внеочередных выборов.

Второй документ – это заявление конкретных оппозиционных политических партий, попавших по результатам выборов в парламент, об отказе от депутатских мандатов.

Эпидемия коронавируса - участники митинга оппозиции в масках 14 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Последний шанс договориться: итоговый раунд переговоров "Грузинской мечты" и оппозиции

Третий документ – это заявление партий на имя главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания об аннулировании их партийных списков.

"Единое решение оппозиции не входить в парламент – очень важный шаг, что люди, стоящие на другой стороне осмыслили, в какой реальности сегодня находится Грузия. Я надеюсь, что завтра у нас будет возможность переговоров, и вторая сторона придет на них с более рациональными, конкретными предложениями", – заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Целью оппозиции является объединение, а не разъединение общества, отметил в свою очередь один из лидеров партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

Мамука Хазарадзе. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Мамука Хазарадзе. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года

"Я бы хотел пожелать, чтобы раз и навсегда в Грузии наступили времена, когда страна не будет разделена, когда мы будет едины, когда общей целью и главной задачей каждого будет строительство страны и государства, несмотря на то, ты оппозиция или власть. Хочу, чтобы все думали об объединении нашей страны, об усилении нашей страны. И сегодняшний акт является подтверждением тому, что до тех пор, пока будет подобный протест в стране и хотя бы один человек будет защищать голос и права каждого, до тех пор страна будет успешной", – заявил Хазарадзе.

По словам одного из лидеров партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, с сегодняшнего дня начинается новый этап борьбы.

Акция протеста оппозиции против фальсификации выборов 18 ноября 2020 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
О чем пишут грузинские газеты: политика в стране становится похожа на корриду?

"Борьба перешла на исторический этап… То, что сегодня здесь происходит, это демонстрация того, что абсолютное большинство грузинского народа, которых представляем мы, оппозиционные партии, не присоединяется к несправедливости", – заявил Мелия.

"Сегодня практически все партии выразили бойкот парламенту и это продолжится до тех пор, пока мы не добьемся свободных и демократических выборов", – заявила в свою очередь лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

Гиги Угулава, Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Гиги Угулава, Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года

В парламент Грузии прошли сразу восемь оппозиционных партий, распределив между собой 60 мандатов из 150. До последнего времени они выступали единым фронтом против правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и отказывались входить в парламент, требуя досрочных парламентских выборов.

Подписи под совместным меморандумом из трех заявлений поставили «Лело для Грузии», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Лейбористская партия» и «Европейская Грузия»

Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года

К меморандуму об отказе от мандатов не присоединились три оппозиционные партии – "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Два депутата от партии "Граждане" решили пока остаться в режиме бойкота и подождать дальнейших действий правящей партии страны.

Документ также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".

Оппозиционная партия "Альянс патриотов", хоть и не приняла участия в публичном отказе, она поддержала оппозицию из офиса. В партии "Гирчи" также заявляют, что остаются верны оппозиционному соглашению.

Первое заседание нового парламента проходит в присутствии только депутатов "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов в зале заседаний пустуют впервые в истории Грузии.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (191)
Теги:
Парламент Грузии, Оппозиция, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Установка новогоднего освещения в центре грузинской столицы. Проспект Руставели
Как центр Тбилиси украшают к Новому году - фото
Грузинская оппозиция подписала меморандум об отказе от депутатских мандатов - видео
Лидеры оппозиции подписали документ об отказе от депутатских мандатов - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться