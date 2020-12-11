Пять грузинских оппозиционных партий официально отказались от мандатов

Пять оппозиционных партий, попавших в парламент Грузии, еще раз подтвердили свою позицию, поставив свои подписи под меморандумом об отказе от депутатских мандатов

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Представители оппозиционных партий, которые не признают результаты парламентских выборов 31 октября, подписали сразу три документа.

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Лидеры оппозиции в пятницу, 11 декабря, собрались в саду Дворца учащейся молодежи, буквально в 100 метрах от парламента, который в это время открыл свою первую сессию.

Первый документ – это заявление всего оппозиционного спектра о том, что выборы 31 октября были сфальсифицированы и они не признают их результатов. В этом же документе представлены главные требования оппозиции, в том числе проведение внеочередных выборов.

Второй документ – это заявление конкретных оппозиционных политических партий, попавших по результатам выборов в парламент, об отказе от депутатских мандатов.

Третий документ – это заявление партий на имя главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания об аннулировании их партийных списков.

"Единое решение оппозиции не входить в парламент – очень важный шаг, что люди, стоящие на другой стороне осмыслили, в какой реальности сегодня находится Грузия. Я надеюсь, что завтра у нас будет возможность переговоров, и вторая сторона придет на них с более рациональными, конкретными предложениями", – заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Целью оппозиции является объединение, а не разъединение общества, отметил в свою очередь один из лидеров партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

© Sputnik / STRINGER Мамука Хазарадзе. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года

"Я бы хотел пожелать, чтобы раз и навсегда в Грузии наступили времена, когда страна не будет разделена, когда мы будет едины, когда общей целью и главной задачей каждого будет строительство страны и государства, несмотря на то, ты оппозиция или власть. Хочу, чтобы все думали об объединении нашей страны, об усилении нашей страны. И сегодняшний акт является подтверждением тому, что до тех пор, пока будет подобный протест в стране и хотя бы один человек будет защищать голос и права каждого, до тех пор страна будет успешной", – заявил Хазарадзе.

По словам одного из лидеров партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, с сегодняшнего дня начинается новый этап борьбы.

"Борьба перешла на исторический этап… То, что сегодня здесь происходит, это демонстрация того, что абсолютное большинство грузинского народа, которых представляем мы, оппозиционные партии, не присоединяется к несправедливости", – заявил Мелия.

"Сегодня практически все партии выразили бойкот парламенту и это продолжится до тех пор, пока мы не добьемся свободных и демократических выборов", – заявила в свою очередь лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

© Sputnik / STRINGER Гиги Угулава, Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года

В парламент Грузии прошли сразу восемь оппозиционных партий, распределив между собой 60 мандатов из 150. До последнего времени они выступали единым фронтом против правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и отказывались входить в парламент, требуя досрочных парламентских выборов.

Подписи под совместным меморандумом из трех заявлений поставили «Лело для Грузии», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Лейбористская партия» и «Европейская Грузия»

© Sputnik / STRINGER Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года

К меморандуму об отказе от мандатов не присоединились три оппозиционные партии – "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Два депутата от партии "Граждане" решили пока остаться в режиме бойкота и подождать дальнейших действий правящей партии страны.

Документ также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".

Оппозиционная партия "Альянс патриотов", хоть и не приняла участия в публичном отказе, она поддержала оппозицию из офиса. В партии "Гирчи" также заявляют, что остаются верны оппозиционному соглашению.

Первое заседание нового парламента проходит в присутствии только депутатов "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов в зале заседаний пустуют впервые в истории Грузии.