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Шалва Нателашвили

Главный лейборист Грузии официально отказался от депутатского мандата

photo: Shalva Natelashvili / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (196)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201214/250338001/Glavnyy-leyborist-Gruzii-ofitsialno-otkazalsya-ot-deputatskogo-mandata.html

Шалва Нателашвили стал "первой ласточкой" в оппозиции, написавший официальное заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Как скоро у него будут последователи?

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили официально обратился к парламенту страны с заявлением о сложении с себя депутатских полномочий.

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Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. На первом заседании парламента десятого созыва присутствовали только депутаты правящей партии "Грузинская мечта". Места оппозиционных депутатов, которые не признают результатов выборов, в зале заседаний пустовали впервые в новейшей истории Грузии.

"Сегодня оппозиция сплочена как никогда. Оппозиция оставила эту преступную группу одну в зале заседания парламента, и эта структура фактически превратилась в собрание партийного актива "Грузинской мечты". Этому собранию скоро придет конец. Люди придут и освободят от них принадлежащее им здание", - заявил Нателашвили журналистам.

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© Sputnik / Levan Avlabreli
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Парламентские выборы прошли 31 октября, 22 ноября состоялся второй тур в 17 мажоритарных округах. По итогам выборов, оппозиция получила 60 мест из 150 в новом законодательном органе. Лейбористской партии Грузии достался всего один мандат.

На прошлой неделе Лейбористская партия и еще четыре оппозиционные партии, которые попали в парламент по результатам выборов, обратились к Центральной избирательной комиссии с заявлениями об аннулировании пропорциональных списков.

Из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент, пока к ЦИК не обращались "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Документ также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".

Темы:
Политическая жизнь Грузии (196)
Теги:
Лейбористская партия, Парламент Грузии, Грузия


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