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Бидзина Иванишвили

Уходя, ухожу – Бидзина Иванишвили о своей жизни вне политики

FB / Бидзина Иванишвили
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210112/250598103/Ukhodya-ukhozhu---Bidzina-Ivanishvili-o-svoey-zhizni-vne-politiki.html

Миллиардер и политик поневоле прощается с активной политической жизнью и возвращается к прежней затворнической. Отныне главным его занятием, как и прежде, будет благотворительность

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили несколько месяцев готовил свою команду к своему уходу.

Как он заявил в интервью Первому каналу, его приход в политику был вынужденным, обусловленным желанием положить конец прежнему режиму, который вел страну к упадку, и теперь считает свою миссию выполненной.

"Я несколько месяцев говорил на заседаниях советов в партии о своем уходе и предупредил их (лидеров партии), что консультаций не будет. У нас останутся человеческие отношения, но никаких советов от меня или критики, или публичных выступлений больше не будет. Когда я говорил о возвращении к образу жизни до 2011 года, я имел в виду следующее: я прекращаю публичную жизнь и это будет скорее всего последним интервью грузинским СМИ, после чего я завтра дам интервью нескольким иностранным СМИ и вернусь к тому образу жизни, который у меня был прежде и который мне очень нравится", – заявил Иванишвили.

До 2011 года Бидзина Иванишвили был одним из самых загадочных людей в Грузии. Он и его семья вели очень закрытый образ жизни, редко появляясь публично, однако никогда не давали интервью. О своей жизни и своих передвижениях семья не сообщала, предпочитая уединенный образ жизни в селе Чорвила в Западной Грузии или за границей. Единственное, что было известно об Иванишвили, что он богатейший человек Грузии и тратит больше деньги на благотворительность.

Информация дополняется.

Теги:
Бидзина Иванишвили, Политика, Грузия


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