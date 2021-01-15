Премьер назвал абсурдными слухи о вакцине против COVID-19

Власти Грузии делают все, чтобы жители страны получили качественную и проверенную вакцину против коронавируса

ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал абсурдными слухи о вакцине против коронавирусной инфекции.

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Гахария отметил, что Минздрав страны активно работает над тем, чтобы население получило проверенную и качественную вакцину.

"По поводу вакцинации есть много абсурдных слухов и мыслей, просто не могу предположить, откуда эта информация. В связи с вакцинацией создана специальная комиссия, которой руководит Минздрав, перед комиссией стоит несколько задач", – заявил премьер на заседании правительства в пятницу.

По словам Гахария, первая задача – решить вопросы, связанные с транспортировкой вакцины.

"Как известно, разные вакцины имеют разные логистические режимы. Также нужно подготовить все, чтобы страна была готова начать вакцинацию населения", – подчеркнул он.

Второй вопрос – это определение целевых групп, вакцинацию которых следует начать в первую очередь.

"В-третьих, как можно скорее обеспечить внедрение в стране качественной и разрешенной на международном уровне вакцины не только через платформу COVAX, но и другими способами", – заявил Гахария.

Ранее, в минздраве страны заявили, что Грузия заказала вакцины Pfizer через платформу COVAX. Представители оппозиции усомнились в этой информации. По словам представителя партии "Лело" Вато Сургуладзе, переговоры между платформой COVAX и производителями вакцины Pfizer еще продолжаются, и поэтому о гарантированном импорте препарата речи быть не может.

В Минздраве Грузии заверяют, что в начале февраля будет точно известно, в какие сроки страна получит вакцину от коронавируса, а до этого момента пока рано говорить о снятии действующих ограничений.