Коронавирус и политика - о чем говорили главы МИД Грузии и Испании

Давид Залкалиани и Аранча Гонсалес Лая обсудили широкий круг вопросов, но центральным была борьба мирового сообщества с таким глобальным вызовом, как пандемия коронавируса

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Испания в ближайшее время объявит о Плане солидарности, который подразумевает равноправный доступ и распределение вакцины от COVID-19 для всего мирового сообщества, об этом сообщила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая на встрече со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

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По данным пресс-службы МИД Грузии, основной темой встречи стали совместные действия против глобальной пандемии и сотрудничество двух стран в разных направлениях.

Министры иностранных дел Грузии и Испании приветствовали углубление экономических отношений между двумя странами, которые имеют особое значение в преодолении сложной экономической ситуации в период пандемии.

"Я была очень рада принять моего грузинского коллегу в Мадриде. Во время пандемии мы связывались по телефону, хотя лично встретились впервые. Это была очень важная встреча, которая дала определенный импульс двусторонним отношениям Грузии и Испании, чтобы вывести их на новый уровень и сфокусировать особое внимание на туризме, инфраструктуре, энергетике, малом и среднем бизнесе, областях, в которых мы можем сотрудничать", - слова главы МИД Испании приводит пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

Залкалиани и Аранча Гонсалес Лая также обсудили широкий спектр вопросов, начиная с территориальной целостности государства и защиты прав женщин и кончая темой ядерного разоружения, сообщают в ведомстве.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправился с рабочим визитом Испанию, где пробудет до 20 января. В ходе визита глава МИД примет участие в 113-м заседании Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), на котором будут выбраны кандидаты на пост генерального секретаря организации.

Грузия повторно выдвинула в кандидаты на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН действующего председателя Зураба Пололикашвили.

В ходе рабочего визита в Мадри министр иностранных дел также встретится с министром внутренних дел и министром миграции Испании. В рамках визита состоится официальный прием от имени короля Испании Филиппа IV , а также встреча с ним.