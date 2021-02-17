Тбилисский суд решил отправить Нику Мелия в заключение: что дальше

Мелия обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня 2019 года

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд заочно отправил в предварительное заключение председателя главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Нику Мелия, теперь полиции предстоит выполнить решение суда.

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Дело оппозиционера касается событий, которые произошли на акции протеста 20 июня 2019 года.

Сам Мелия смотрел заседание суда, которое транслировалось в прямом эфире из офиса "Единого национального движения". Там же собрался почти весь оппозиционный спектр Грузии (кроме "Альянса патриотов") вместе со сторонниками. Они обещают ни в коем случае не дать полиции арестовать своего соратника по оппозиции.

Грузинские СМИ и социальные сети не обошли скандал стороной. На телеграм-канале GEнацвале вышел большой обзор на эту тему.

Обвинения Мелия

Мелия обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня. В ту ночь в центре Тбилиси проходила антироссийская акция протеста, которая началась в ответ на посещение парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

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Материалы следствия против Мелия подкреплены видеозаписями и показаниями свидетелей. Беспорядки начались вскоре после обращения Мелия к митингующим: "Я хочу спросить вас, почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?"

Преступление, которое вменяется Мелия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Подтекст дела Мелия

На сегодняшний день Ника Мелия - председатель партии "Единое национальное движение" - второй по числу сторонников партии в стране.

Решение о предварительном заключении Мелия до суда, который тянется уже полтора года, произошло на фоне глубокого политического кризиса в стране.

Оппозиция, в том числе и партия Мелия, отказывается работать в парламенте, считая парламентские выборы 2020 года сфальсифицированными.

Представители оппозиционных партий и неправительственные организации постоянно проводят акции протеста с требованием назначить новые выборы.

Между оппозицией и властью пока еще открыт вопрос переговоров при посредничестве послов США и ЕС для поиска компромисса и выхода из сложившейся ситуации.

И теперь заключение Мелия под арест поднимет градус политического напряжения, считают эксперты.

История судебного процесса

В июне 2019 года суд уже избрал Мелия меру пресечения по этому делу – залог в размере 30 тысячи лари и электронный браслет, благодаря которому за Мелия могла следить прокуратура. Прокуратура требовала для него ареста, но суд проигнорировал ее ходатайство. Чтобы судить его, парламенту пришлось лишить его тогда депутатской неприкосновенности.

Также суд запретил ему публичные выступления. Однако запрет не помешал оппозиционному политику не только выступать на ТВ, но и принять участие в предвыборной гонке на парламентских выборах 31 октября 2020 года как кандидату в мажоритарные депутаты в Глданском районе. Он даже прошел во второй тур, однако все изменили предварительные результаты парламентских выборов, выложенные в ночь на 1 ноября 2020 года.

По предварительным итогам оппозиция, в том числе и "Единое национальное движение", проиграла выборы. Оппозиция этих итогов не признала и устроила акцию протеста. Тогда на акции протеста Ника Мелия выбросил свой браслет в толпу и заявил, что он больше не будет подчинятся власти правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Прокуратура после демарша Мелия снова обратилась в суд. Тбилисский суд снова не отправил Мелия в заключение и избрал ему залог теперь уже в размере 40 тысяч лари.

Между тем в декабре 2020 года Мелия стал депутатом парламента Грузии и продолжает им оставаться по сегодняшний день. В феврале стало известно, что залог в размере 40 тысяч лари он не выплатил и платить не собирается.

Чтобы снова обратиться в суд, прокуратуре пришлось обратится в новый парламент созыва 2020 года, и он лишил Мелия депутатской неприкосновенности.