Новое правительство Грузии получило вотум доверия парламента

В нынешнем кабмине два новых лица – министр обороны, а также министр регионального развития и инфраструктуры

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Парламент Грузии 89 голосами "за" и двумя голосами "против" выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили.

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Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как на прошлой неделе подал в отставку Георгий Гахария. Он принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

В правительстве Гарибашвили всего два новых лица – министр обороны, а также министр регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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Кабинет министров Гарибашвили выглядит следующим образом:

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе

Министр юстиции Грузии – Гоча Лорткипанидзе

Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури

Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Натия Турнава

Министр обороны Грузии – Джуаншер Бурчуладзе

Министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани

Министр финансов Грузии – Иване Мачавариани

Министр образования, науки, культуры Грузии – Михаил Чхенкели

Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили

Госминистр по примирению и гражданскому равноправию - Тея Ахвледиани.

Официально министры будут назначены на должности в ближайшее время.

Параллельно с выражением доверия парламент Грузии выразил доверие и правительственной программе: "Для строительства европейского государства".

Основными приоритетами программы названы решение экономического кризиса, здравоохранение и усиление государственных институтов.