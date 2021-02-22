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Ираклий Гарибашвили выступает в парламенте 22 февраля 2021 года

Новое правительство Грузии получило вотум доверия парламента

© Sputnik / STRINGER
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210222/250966622/Novoe-pravitelstvo-Gruzii-poluchilo-votum-doveriya-parlamenta-strany.html

В нынешнем кабмине два новых лица – министр обороны, а также министр регионального развития и инфраструктуры

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Парламент Грузии 89 голосами "за" и двумя голосами "против" выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили.

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Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как на прошлой неделе подал в отставку Георгий Гахария. Он принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

В правительстве Гарибашвили всего два новых лица – министр обороны, а также министр регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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Кабинет министров Гарибашвили выглядит следующим образом:

  • Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе
  • Министр юстиции Грузии – Гоча Лорткипанидзе
  • Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури
  • Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Натия Турнава
  • Министр обороны Грузии – Джуаншер Бурчуладзе
  • Министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани
  • Министр финансов Грузии – Иване Мачавариани
  • Министр образования, науки, культуры Грузии – Михаил Чхенкели
  • Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе
  • Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили
  • Госминистр по примирению и гражданскому равноправию - Тея Ахвледиани.

Официально министры будут назначены на должности в ближайшее время.

Параллельно с выражением доверия парламент Грузии выразил доверие и правительственной программе: "Для строительства европейского государства".

Основными приоритетами программы названы решение экономического кризиса, здравоохранение и усиление государственных институтов.

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Теги:
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