Новое правительство Грузии получило вотум доверия парламента

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Парламент Грузии 89 голосами "за" и двумя голосами "против" выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили.
"Поверьте мне..." – Гарибашвили обратился к оппозиции с трибуны парламента>>
Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как на прошлой неделе подал в отставку Георгий Гахария. Он принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).
В правительстве Гарибашвили всего два новых лица – министр обороны, а также министр регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Новые лица во власти: сведения о кандидатах в министры>>
Кабинет министров Гарибашвили выглядит следующим образом:
- Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе
- Министр юстиции Грузии – Гоча Лорткипанидзе
- Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури
- Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Натия Турнава
- Министр обороны Грузии – Джуаншер Бурчуладзе
- Министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани
- Министр финансов Грузии – Иване Мачавариани
- Министр образования, науки, культуры Грузии – Михаил Чхенкели
- Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили
- Госминистр по примирению и гражданскому равноправию - Тея Ахвледиани.
Официально министры будут назначены на должности в ближайшее время.Параллельно с выражением доверия парламент Грузии выразил доверие и правительственной программе: "Для строительства европейского государства".
Основными приоритетами программы названы решение экономического кризиса, здравоохранение и усиление государственных институтов.