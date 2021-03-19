"Ничего не было. Лишь воздух" – Джапаридзе назвал причины срыва переговоров с "Мечтой"

Джапаридзе по пунктам перечислил вопросы, которые не обсуждались в ходе встречи властей с оппозицией

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе на своей странице в соцсети Facebook перечислил причины, из-за которых переговоры власти и оппозиции завершились безрезультатно.

Второй день переговоров: оппозиция и власти продолжают искать пути выхода из кризиса>>

Переговоры между правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозицией накануне продолжались более десяти часов и завершились безрезультатно. Европейский дипломат Кристиана Даниэльссон, который был медиатором на встрече, заявил, что ответственность за поиск решения кризиса в Грузии лежит на политических лидерах.

Оппозиционный политик рассказал, что происходило за столом переговоров и расписал пункты, которые не обсуждались на встрече:

За столом переговоров не обсуждались пропорциональные выборы с нулевым барьером

Не рассматривались правила комплектации избирательной администрации

Не обсуждался вопрос реформы правосудия

Не было никакого системного видения распределения власти

"Ничего не было. Лишь воздух", – пишет Джапаридзе.

Более того, по словам политика, на каждой последующей встрече на столе переговоров появлялась более ухудшенная версия потенциального соглашения сторон.

"В итоге ухудшение приобрело такую форму, что в случае удовлетворения очередных требований "Мечты", текст становился совершенно бессмысленным и комичным. За этим последовали консультации с президентом Европейского совета, которые длились несколько часов, и завершение переговоров", – пишет Джапаридзе.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.