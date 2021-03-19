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Зураб Джапаридзе. Акция протеста объединенной оппозиции 23 февраля 2021 года

"Ничего не было. Лишь воздух" – Джапаридзе назвал причины срыва переговоров с "Мечтой"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Джапаридзе по пунктам перечислил вопросы, которые не обсуждались в ходе встречи властей с оппозицией

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе на своей странице в соцсети Facebook перечислил причины, из-за которых переговоры власти и оппозиции завершились безрезультатно.

Второй день переговоров: оппозиция и власти продолжают искать пути выхода из кризиса>>

Главный офис правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Грузинская мечта" довольна прошедшими переговорами с оппозицией

Переговоры между правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозицией накануне продолжались более десяти часов и завершились безрезультатно. Европейский дипломат Кристиана Даниэльссон, который был медиатором на встрече, заявил, что ответственность за поиск решения кризиса в Грузии лежит на политических лидерах.

Оппозиционный политик рассказал, что происходило за столом переговоров и расписал пункты, которые не обсуждались на встрече:

  • За столом переговоров не обсуждались пропорциональные выборы с нулевым барьером
  • Не рассматривались правила комплектации избирательной администрации
  • Не обсуждался вопрос реформы правосудия
  • Не было никакого системного видения распределения власти
"Ничего не было. Лишь воздух", – пишет Джапаридзе.

Более того, по словам политика, на каждой последующей встрече на столе переговоров появлялась более ухудшенная версия потенциального соглашения сторон. 

"В итоге ухудшение приобрело такую форму, что в случае удовлетворения очередных требований "Мечты", текст становился совершенно бессмысленным и комичным. За этим последовали консультации с президентом Европейского совета, которые длились несколько часов, и завершение переговоров", – пишет Джапаридзе.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Теги:
Грузинская мечта, Грузия

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