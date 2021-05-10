Суд рассмотрит дело Мелия сегодня: лидер оппозиционной партии может выйти на свободу

Сам Ника Мелия на судебном процессе присутствовать не будет - он был удален из зала за неуважение к суду

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Судебный процесс по делу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия пройдет в Тбилисском городском суде в понедельник в 16:00 по местному времени.

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На процессе судья рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры Грузии об изменении меры пресечения для Мелия и его освобождении из предварительного заключения под залог.

Что касается адвокатов обвиняемого, то на процессе они намерены зафиксировать свою позицию и потребовать безусловного освобождения Мелия, поскольку считают, что тот находится в незаконном заключении.

По информации адвоката Дмитрия Садзаглишвили, Мелия не будет присутствовать и на сегодняшнем заседании.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года.

Залог за Мелия в размере 40 тысяч лари был выплачен 8 мая. Деньги на залог выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), зачислив сумму на счет Ассоциации молодых юристов Грузии.

Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

В парламенте для этого готовится проект амнистии для всех осужденных и обвиняемых за события 20-21 июня 2019 года, когда массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией и попытку штурма парламента.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов событий, в том числе и полицейских, а также настаивают на том, чтобы амнистированные сами давали согласие на амнистию. Какой из них ни был бы принят, выходить на свободу по амнистии Ника Мелия отказывается.

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