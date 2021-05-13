В парламенте Грузии создается первая оппозиционная фракция

Фракцию создают члены партии "Лело" и независимые депутаты. Лидер "Лело" Мамука Хазарадзе представил сегодня всех членов первой оппозиционной фракции в парламенте Грузии

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Новая фракция "Лело – партнерство для Грузии" создается в парламенте Грузии, об этом сообщил на брифинге лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

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По его словам, помимо членов "Лело" – самого Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анны Нацвлишвили и Давида Усупашвили, во фракцию войдут независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.

"Я хотел бы представить первую оппозиционную фракцию в парламенте Грузии десятого созыва – "Лело – партнерство для Грузии". Эта фракция будет гарантом того, что голоса наших граждан будут представлены в парламент. Эта фракция будет гарантом решения экономических проблем, остро стоящих перед нами. Это также будет гарантией продолжения евроатлантического курса. С большой радостью хочу подтвердить присоединение к фракции Саломе Самадашвили, Армаза Ахвледиани и Шалвы Шавгулидзе", – сказал Хазарадзе.

Фракцию возглавит Бадри Джапаридзе, а его заместителем станет бывший член "Национального движения" Саломе Самадашвили.

Как отмечалось на брифинге, фракция будет бороться за выполнение соглашения, подписанного между правящей партией и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, в полном объеме.

Саломе Самадашвили прошла в парламент по списку "Единого национального движения", Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе от "Европейской Грузии".

Позже депутаты приняли решение покинуть ряды своих партий.

Шавгулидзе является представителем партии "Свободные демократы", образовавшей к парламентским выборам 2020 года блок с "Европейской Грузией".

В парламенте Грузии по результатам выборов 31 октября 2020 года оппозиция взяла 60 мандатов, а правящая партия "Грузинская мечта" – 90.

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