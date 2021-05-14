В парламенте Грузии может появиться еще одна оппозиционная фракция

Над созданием фракции работает партия "Стратегия Агмашенебели", у которой в парламенте четыре депутата

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" работает над созданием парламентской фракции, заявила депутат от партии Теона Акубардия.

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На сегодняшний день для формирования фракции в парламенте Грузии необходимо минимум шесть депутатов. По итогам парламентских выборов партия "Стратегия Агмашенебели" смогла получить четыре мандата в законодательном органе страны.

"Стратегия Агмашенебели" работает над связанными с фракцией вопросами. Вы знаете, что, исходя из документа Шарля Мишеля (президент Евросовета - ред.), планируются поправки в Конституцию. Поэтому мы рассматриваем все возможные пути", - заявил Акубардия в эфире телеканала "Рустави 2".

По ее словам, лидер партии Георгий Вашадзе на данный момент находится в командировке за рубежом.

"Как только он вернется, мы продолжим над этим работать", - отметила Акубардия.

Накануне стало известно, что оппозиционные депутаты создают в парламенте Грузии новую фракцию под названием "Лело – партнерство для Грузии". Помимо членов партии "Лело" – Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анны Нацвлишвили и Давида Усупашвили, во фракцию войдут независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе. Таким образом, это будет первая оппозиционная фракция в парламенте десятого созыва.

Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что в законодательном органе страны будет несколько оппозиционных фракций.

По его словам, в ближайшем будущем планируется упростить механизмы создания фракции, после чего формировать парламентскую фракцию смогут четыре депутата, вместо шести.

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