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Политика

Оппозиционные партии выступили с совместным заявлением по событиям в Тбилиси

Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (520)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210705/252221228/Oppozitsionnye-partii-namereny-skontsentrirovatsya-na-smene-vlasti.html

Оппозиция обвинила полицию в "умышленном бездействии перед лицом организованного массового насилия", а правительство - в его поощрении

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Тринадцать оппозиционных партий выступили с совместным заявлением по поводу сегодняшних событий в Тбилиси на проспекте Руставели.

Радикальные консервативные группировки на акции против марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества в течение всего дня 5 июля нападали на журналистов. По данным МВД Грузии, пострадали 53 представителя СМИ. Противники "Марша" попытались ворваться в офисы неправительственных организаций "Сирцхвилиа" и "Тбилиси Прайд".

Эпидемия коронавируса - журналисты в масках берут интервью
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Международные организации и дипкорпус осудили нападения на журналистов в Тбилиси

В заявлении отмечается, что  правительство заявило о себе "как об открытом союзнике антизападных агрессивных группировок".

Утреннее заявление премьер-министра в оппозиции назвали прямым поощрением массового насилия, и гарантией безнаказанности виновных.

Оппозиция также заявила об "умышленном бездействии полиции перед лицом организованного массового насилия".

Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Столкновения на акции в центре Тбилиси: власти и оппозиция винят друг друга

"В этой наисложнейшей ситуации мы считаем долгом любого добросовестного гражданина защищать гражданские свободы и будущее грузинского государства собственными силами", - говорится в совместном заявлении партий, которые также заявили о необходимости "сконцентрироваться на смене власти и четко отмежеваться от любых черносотенных насильственных групп", - 

Свои подписи под заявлением поставили "Единое национальное движение" , "Европейская Грузия", "Гирчи - больше свободы", "Дроа", "Свободные демократы", "Прогресс и свобода", "Демократическое движение - Единая Грузия", "Закон и справедливость", "Стратегия Агмашенебели", "Гражданский альянс за свободу", "Христиан-демократическое движение", "За справедливость", "Победившая Грузия".

Международные организации, в том числе комиссариат по правам человека ОНН, осудили факты нападения на журналистов в Тбилиси 5 июля.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня , что проводить "Марш достоинства" нецелесообразно. Он также подчеркнул, что за организаторами акции стоит "радикальная оппозиция".

МВД сообщило о задержании восьми человек в ходе беспорядков за административные нарушения и начале расследования нападений на журналистов и офисы неправительственных организаций. 

Патриархия заявила, что созывала граждан на контр-акцию исключительно для мирной молитвы. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (520)
Теги:
ЛГБТ-сообщество, Оппозиция, Грузия

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