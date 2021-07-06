"Разве полиция сделала максимум?" - депутат требует созвать парламент Грузии

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Созвать чрезвычайное заседание парламента и заслушать премьера и министра внутренних дел по событиям 5 июля в Тбилиси предложил депутат от оппозиции Георгий Вашадзе на заседании бюро во вторник.

По словам Вашадзе, Ираклий Гарибашвили и Вахтанг Гомелаури должны ответить депутатам, почему в столице произошло то, что произошло.

5 июля на контракции противников ЛГБТ, которая скоро переросла в беспорядки, были зафиксированы многочисленные нападения на журналистов.

По данным МВД, выявлено 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ. Задержаны 11 человек.

"Если вы действительно считаете, что вчера был тяжелый акт насилия, то у меня есть предложение, пусть придет министр внутренних дел и ответит на вопросы, почему не защитили наших граждан… Мы должны потребовать ответ на это, и когда представители правительства делают заявления, мне действительно интересно, а действительно вчера был сделан максимум? Вы думаете, что полиция сделала максимум?" - задал вопрос Вашадзе коллегам из большинства.

Оппозиционный депутат считает, что заявления лидеров правящей партии были провоцирующими.

"Созовем чрезвычайную сессию, пусть придет премьер-министр, который также сделал очень плохое заявление в 11 часов утра, за которым и последовало безудержное насилие на улице. Пусть придет министр внутренних дел. Придут и ответят нам. Иначе все их заявления будут пустыми словами", - заявил депутат.

Вашадзе ответил председатель парламента Грузии Каха Кучава, отметив, что на все вопросы обязательно должны быть даны ответы.

"Парламент – это место, где звучат вопросы, и мы ждем ответов на них. Когда появляются вопросы, любая группа имеет право пригласить любого министра", - отметил Кучава.

Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества 5 июля планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась агрессивная контракция "блюстителей нравственности".

Представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживающих их на проспекте не было, и агрессия "защитников традиционных ценностей" обрушилась на журналистов. Их били, чем попало, разбивали аппаратуру, оскорбляли, не разбирая, кто какое СМИ представляет. Было совершено нападение и на офисы нескольких неправительственных организаций, просто на прохожих, чей внешний вид вызывал подозрения в правильной ориентации.

Учитывая сложившуюся обстановку в городе, "Марш достоинства" было решено не проводить.

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