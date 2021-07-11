Оппозиция пытается ворваться в офис "Грузинской мечты"

На месте мобилизовано несколько десятков сотрудников полиции, которые не позволяют политику и другим собравшимся пройти в здание

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. В эти минуты у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта", где идет заседание большинства, собираются оппозиционные политики.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оппозиция возложила вину за случившиеся на правительство и потребовала его отставки.

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что собирается пройти в офис и лично поговорить с лидерами правящей партии.

На месте мобилизовано несколько десятков сотрудников полиции, которые не позволяют политику и другим собравшимся пройти в здание.

Ситуация накалилась после того, как протестующие пытались прорваться в офис.

Оператор получил переломы костей лица, и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.