"Грузинская мечта" вышла из соглашения Шарля Мишеля

"С аннулированием соглашения от 19 апреля с сегодняшнего дня страна возвращается к конституционному строю и политические процессы продолжаться в рамках Конституциии", - сказал Кобахидзе на брифинге в среду.

При этом политик отметил, что партия может назначить внеочередные парламентские выборы, однако это будет исключительно по доброй воле властей.

"Мы готовы по своей доброй воле назначить досрочные парламентские выборы не только в случае получения 43% (голосов збирателей - ред.), но и 53%, если мы увидим из поведения оппозиционных партий, что страна созрела для управления коалицией и такой режим правления не повредит государственным интересам. Тогда выборы будут назначены по нашей доброй воле", - сказал Кобахидзе.

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