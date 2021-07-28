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Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции

"Грузинская мечта" вышла из соглашения Шарля Мишеля

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (563)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210728/252443408/Gruzinskaya-mechta-vyshla-iz-soglasheniya-Sharlya-Mishelya.html

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отказалась от условия назначения досрочных выборов и вышла из соглашения президента Евросовета Шарля Мишеля, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе

"С аннулированием соглашения от 19 апреля с сегодняшнего дня страна возвращается к конституционному строю и политические процессы продолжаться в рамках Конституциии", - сказал Кобахидзе на брифинге в среду.

При этом политик отметил, что партия может назначить внеочередные парламентские выборы, однако это будет исключительно по доброй воле властей.

"Мы готовы по своей доброй воле назначить досрочные парламентские выборы не только в случае получения 43% (голосов збирателей - ред.), но и 53%, если мы увидим из поведения оппозиционных партий, что страна созрела для управления коалицией и такой режим правления не повредит государственным интересам. Тогда выборы будут назначены по нашей доброй воле", - сказал Кобахидзе.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (563)

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