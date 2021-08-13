Желаемое за действительное? - как оппозиция оценивает соцопрос "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Представители оппозиционных партий с недоверием восприняли результаты социологического опроса, который провела перед выборами правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

По результатам собственного опроса, правящая партия на предстоящих выборах наберет 46% голосов избирателей. Что же касается предвыборной гонки за кресло мэра Тбилиси, то, согласно исследованию, кандидат "мечты" Каха Каладзе набирает 66,2% голосов, а кандидат "Национального движения" Ника Мелия 33,8%.

Представители оппозиции скептически отнеслись к опубликованным результатам внутрипартийного исследования общественного мнения "Грузинской мечты".

"Очень странно, когда "Грузинской мечте" сама "Грузинская мечта" приписывает 46%, а Кахе Каладзе 66%. То есть получается, что "Грузинская мечта" признает, что у Каладзе на 20% выше рейтинг, чем у самой "мечты"? Они пишут и читают, а грузинский народ 2 октября сделает свой выбор", - заявил представитель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Оболадзе.

Оппозиция соглашается, что у "Грузинской мечты" рейтинг выше, но не настолько.

"Мы тоже проводим внутрипартийные опросы, и таких данных нет. "Грузинская мечта" набирает не более 30% в результате внутрипартийных опросов не только нашей, но и других оппозиционных партий. Если "Грузинской мечте" будет спокойно, они могут написать себе 96% вместо 46%", - заявил представитель партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.

Но не все представители оппозиционных партий уверены в том, что "Грузинская мечта" сама себе поднимает рейтинг в преддверии выборов ради формирования общественного мнения.

"То, что "Грузинская мечта" выйдет на первое место, – это факт. Но возьмет ли она 46% голосов или 43% - этого я, правда, не знаю…" - заявил Алеко Элисашвили, лидер партии "Граждане".

Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе рассказал журналистам, почему "Грузинская мечта" решила опубликовать данные внутрипартийного исследования.

"Многие знали, что мы проводим внутрипартийное исследование, и мы решили опубликовать результаты соцопроса, и эти данные настолько убедительны, что, с одной стороны, нет сомнений в том, что у Кахи Каладзе нет альтернативы и он победит в первом же туре, а с другой - что рейтинг "Грузинской мечты" вырос в Тбилиси после парламентских выборов", - заявил журналистам Мдинарадзе.

До исследования "Грузинской мечты" результаты своего опроса общественного мнения обнародовали Национальный демократический институт США (NDI) и Международный республиканский институт (IRI), которые регулярно проводят подобные опросы в Грузии и результаты которых каждый раз скептически воспринимаются правящей партией.

Согласно их последним опросам, несмотря на сохраняемые первые позиции, своих сторонников теряют правящая партия "Грузинская мечта" и самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", а вот созданная в июне партия экс-премьер Грузии Георгия Гахария менее чем за месяц получила большую поддержку и, потеснив оппозиционный спектр, оказалась на третьем месте. Так, по данным опроса NDI, у "Грузинской мечты" всего 18% поддержки, по данным IRI - 28%.

Представители правящей партии не скрывают свое недоверие в отношении исследований, проводимых IRI и NDI. По их словам, эти организации управляются и контролируются "Нацдвижением". Что же касается оппозиции, то ее представители с большим доверием относятся к исследованиям этих международных институтов.

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