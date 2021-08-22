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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с украинским коллегой Денисом Шмыгалем

Партнерство и бизнес: о чем говорили премьеры Грузии и Украины

press-service of the Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (658)
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У Тбилиси и Киева есть все перспективы для расширения инвестиционного сотрудничества, заявил украинский премьер-министр

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Украина для Грузии является не только дружественным государством, но и стратегическим партнером, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в ходе встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Гарибашвили находится на Украине с официальным визитом уже второй день.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с украинским коллегой Денисом Шмыгалем
press-service of the Government of Georgia / FB
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"Украина и украинский народ нам очень дороги. Украина не только дружественная страна, но и наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы вывести наши отношения на еще более высокий уровень", - сказал Ираклий Гарибашвили.

По его словам, в этом году число украинских туристов, посетивших Грузию, выросло на 70%.

"Товарооборот между нашими странами увеличился на 32%. Мы обсудили шаги, которые нам необходимо предпринять вместе, чтобы увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов", - сказал Ираклий Гарибашвили.

Шмыгаль в свою очередь заявил, что у Грузии и Украины есть все перспективы для расширения инвестиционного сотрудничества.

"Я очень ценю результаты сегодняшней встречи и уверен в активизации политического и экономического диалога на высоком уровне между нашими странами, а также в успехе всестороннего сотрудничества в сферах взаимодействия между Грузией и Украиной", - сказал Денис Шмигаль.

По его словам, на встрече была выражена готовность к интенсивному развитию транзитного потенциала.

"Мы должны использовать существующую инфраструктуру черноморских портов и паромов, мы также должны приложить все усилия для увеличения грузопотока между нашими странами, а также обеспечить перевозки в третьи страны с использованием территории Грузии и Украины", - сказал Шмигаль.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В рамках визита запланирована встреча Гарибашвили с президентом Украины Владимиром Зеленским. В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром также входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава Администрации правительства Илья Дарчиашвили.

Дипломатические отношения между Грузией и Украиной были установлены в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между странами подписано более 105 двусторонних и многосторонних соглашений.

Между странами действует режим свободной торговли. В 2020 году торговый оборот между странами составил более 608 миллионов долларов, а в 2019 - 666,5 миллиона долларов.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (658)
Теги:
Грузия, Украина, Экономика

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