О чем пишут грузинские газеты: нарушают ли новые правила ЦИК права избирателей?

У кого больше всего шансов на парламентских выборах, нарушаются ли права избирателей новыми регуляциями ЦИК Грузии и будет ли создана вакцина от коронавируса - главные темы в грузинской прессе

У кого больше шансов на парламентских выборах 31 октября?

До парламентских выборов осталось две недели, и конечно же вопрос, у кого больше шансов победить - у правящей партии или оппозиции, – волнует многих, пишет газета "Резонанси".

Политолог Игорь Квеселава, убежден, что "Грузинская мечта" победит на предстоящих выборах.

"Я не сомневаюсь, что "Грузинская мечта" обязательно выиграет выборы, прежде всего потому что "Мечта" у власти. Деятельность Георгия Гахария против текущей пандемии отняла у оппозиции серьезные очки. Во власти появилась национал-патриотическая концепция и идеология. В грузинской реальности выделяются три фигуры - Иванишвили, Гахария и Гарибашвили. Эти личности для меня очень важны. Я их и критикую, но знаю, что в этой ситуации у нас больше никого нет", - сказал Квеселава газете "Резонанси".

Однако политолог считает, что людям все равно придется выбирать между "плохим" и "худшим", где в первой категории он подразумевает правящую партию, а во второй – оппозицию.

Вопреки рекомендациям: "Сила в единстве" провела многотысячный митинг в Батуми >>

"К сожалению, Грузии приходится выбирать между плохим и худшим. Конечно, "плохое" лучше. Будет хуже, если к власти придет оппозиция. У них нет четкого плана, своих политических и экономических взглядов. "Грузинская мечта" будет у власти до 2024 года. Потом появится политическая сила, которая с учетом ошибок представит свою концепцию развития государства", - сказал Квеселава.

Нарушаются ли права избирателей новыми регуляциями ЦИК?

Парламентские выборы 31 октября 2020 года, исходя из эпидситуации в Грузии, пройдут с полным соблюдением регуляций. Согласно постановлению ЦИК, избиратели, прибывшие на избирательные участки, должны будут дважды снять защитную маску. А в случае отказа избиратель не будет допущен к выборам. Также в день выборов соблюдение санитарно-гигиенических требований будет обязательным с целью превенции распространения коронавируса, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что регуляции, установленные ЦИК, права избирателей не нарушают и не ограничивают.

"Это неординарная ситуация. Все страны, в том числе и Грузия, пытаются ограничить распространение коронавируса. Не думаю, что новые регуляции нарушают права избирателей и очень их ограничивает. В стране нет такой ситуации, которая создаст проблемы с голосованием", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, если оппозиция и неправительственный сектор думают, что существует проблема с голосованием, то они должны предложить правительству получше вариант для соблюдения регуляций.

"Если будет вариант получше, который они не примут и не учтут, то тогда мы можем сказать, что это целенаправленно со стороны власти", - сказал Дзабирадзе.

Дзабирадзе считает, что была бы довольно сложная ситуация, если избиратели не смогли бы проголосовать из-за температуры.

"Этот случай власти смогли бы использовать в своих интересах. Избирателя, не являющегося сторонником правительства, могли не допустить к выборам, независимо от того, была у него температура или нет… Я думаю, все в порядке, когда у избирателя, не смотря на температуру, есть возможность проголосовать", - сказал Дзабирадзе.

Будет ли создана вакцина от коронавируса?

Создать вакцину от нового коронавируса очень сложно, потому что для ее создания нужны большие материальные и интеллектуальные возможности, сказал врач Тбилисской инфекционной больницы Александра Гогинава газете "Резонанси", комментируя заявление советника Генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгия Пхакадзе о том, что на 94% вакцины от коронавируса не будет вообще.

"Я считаю, что с существующими техническими и медицинскими достижениями у мира есть ресурсы для создания эффективной и безопасной вакцины. А вот когда? Это неизвестно. С другой стороны, я уже настроен оптимистично и думаю, что в мире появится вакцина, которая поможет положить конец этой пандемии, но это непростое дело", - сказала Гогинава.

По словам врача, попытки предпринимались неоднократно, но ни одна из вакцин, созданных какой-либо компанией, не была успешной и эффективной.

"Мы не должны ждать вакцины, следовательно, мы не должны становиться зависимыми от нее. Мы должны провести другие мероприятия и следовать рекомендациям, чтобы максимально снизить распространение болезни", - сказал Гогинава.

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе также считает, что до появления вакцины необходимо соблюдать все рекомендации.

"Если вакцина поступит, инфекция начнет уменьшаться. Ничто другое нам не поможет, потому что лечебного препарата не существует и пока не изобрели", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

Эпидемиолог с сожалением отметил, что люди больше не относятся к этой проблеме серьезно и перестали соблюдать дистанцию.

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса >>

"Единственный способ остановить вирус - это вакцина. Как только вакцина сделает свою работу, вирус начнет уменьшаться. А до тех пор нужно точно соблюдать регуляции – носить маску, мыть и обрабатывать руки", - сказал Хмаладзе "Резонанси".

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"