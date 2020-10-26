Назад в прошлое, комфорт и свобода: дизайнеры Грузии о трендах на осень-зиму 2020-2021

Мода в свете пандемии коронавируса, естественно, отходит на второй план. Но это не отменяет желания людей выглядеть прекрасно всегда и везде. Рассказываем о главных модных тенденциях грядущего сезона

Осень и зима – любимое время года тех, кто любит теплую одежду, многослойность, объемные и уютные свитера. Но любить одно, а знать, что сейчас в тренде, идти в ногу со временем – совсем другое.

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Поэтому для тех, кто сейчас в растерянности рассматривает полки своего гардероба и не знает, что носить в наступающем сезоне, Sputnik Грузия приготовил подробный гайд по стилю осени-зимы 2020-2021. В нем эксклюзивно для вас своими советами и лайфхаками о том, как выбрать лучший образ, поделились известные грузинские дизайнеры.

Назад в прошлое

Дизайнер Нино Гогиберидзе считает, что этой осенью и зимой следует вдохновляться образами 70-80 гг. Именно этот период, по мнению модельера, оказал ключевое влияние на тренды.

photo: FB / Nino Gogiberidze Дизайнер Нино Гогиберидзе

Неотъемлемый атрибут этой эпохи - юбки и платья в основном макси, могут быть как свободного кроя, так и облегающими, что придаст луку еще большей женственности. Говоря о брюках, надо отметить, что если в прошлых сезонах мы отдавали предпочтение более облегающим джинсам или брюкам, то теперь лучше выбрать более что-то подлиннее и посвободнее.

Что касается оттенков, в эту осень вместе с яркой палитрой вновь лидирует черный цвет. Из моды не выходят и светлые, пастельные тона, а также "осенние" оттенки. Особенно модно в этом году лаковая кожа, которая добавит вашему образу особенную изюминку.

"Несмотря на все тренды, я советую женщинам найти именно свой стиль, - говорит Гогиберидзе. - Тот, который подходит их фигуре, стилю жизни, погружает их в комфорт. Именно это даст представительницам прекрасной половины человечества возможность выглядеть современно и модно. При этом я считаю, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Нужно сохранять элегантный стиль, который точно никогда не выйдет из моды".

Мода – это свобода

Другого мнения придерживается дизайнер Меги Габуния. По ее словам, в тренде сейчас сохраняется мода 80-х и 90-х годов. Это большие куртки (оверсайз наше все), пиджаки, шляксы, сапоги-казаки. "Тем не менее я всегда говорю, что в моде то, что нам идет, в чем мы чувствуем себя комфортно", - тоже подчеркивает Меги.

Photo: Сourtesy of Megi Gabunia Дизайнер Меги Габуния

Что качается цветовых оттенков, то Габуния уверена - последние несколько лет в мире моды не существует такого понятия, как "модный цвет". Поэтому можно считать, что все цвета в тренде. Но сама Меги, как всегда, отдает предпочтение черному.

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Не забыли мы спросить Меги и о сумках. Они, по словам дизайнера, должны быть большими и необычной формы. Асимметрия и незатейливость форм приветствуется также в аксессуарах.

Photo: Сourtesy of Megi Gabunia Аксессуары, созданные Меги Габуния

"Сейчас модно сочетать детали из металла и кожи, как в одежде, так и в разных аксессуарах. Шляпы цилиндровой формы или в каждодневных образах т. н. капюшоны с масками, которые есть в моей коллекции. Масок в тренде не будет, так как этот "аксессуар" уже порядком всем в мире надоел. Но это деталь все равно останется в истории 2020 года и даже может вдохновлять дизайнеров на создание чего-то интересного", - говорит Габуния.

Photo: Сourtesy of Megi Gabunia Из коллекции Меги Габуния

К слову, непревзойденной классикой, по мнению Меги Габуния, является тройка – пиджак, рубашка и джинсы.

Комфорт прежде всего

Светло-голубой, пастельные оттенки, серый – это те цвета, которым стоит отдавать предпочтение в холодное время года, считает дизайнер Мадонна Харатишвили.

FB / Mado Kharatishvili Мадонна Харатишвили

Сейчас почти все Дома моды предлагают нам различные комбинации с мехом, говорит дизайнер. К примеру, всем известные мюли – обувь из меха и кожи, которую можно носить и в теплую осень.

Анна Серебрянская Обувь, дизайнер - Мадона Харатишвили

Пофантазировать также можно с зимней обувью. Приветствуются каблуки с необычной формой, скажем, трапеции, которые, кстати, и очень удобные – этакий приятный бонус модницам. "Массивные аксессуары как-то вышли из моды. В моде остается то, что более практично", - сказала Харатишвили.

Тренды? Нет, не слышали

Мода модой, но человек очень индивидуален, и не каждому подходит то, что придумывают мировые дизайнеры и демонстрируют потом модели на подиумах.

"Все люди отличаются друг от друга, каждому необходимо подбирать цвета, силуэты. Это и есть дело дизайнера – предлагать человеку не то, что в тренде, а то, что ему идет", - говорит Манана Мания, отвечая на вопрос, что сейчас в моде.

При этом, по словам дизайнера, в этом году она влюблена в вязаные вещи. Особенно в комбинации вязаных изделий с разными тканями – с шифоном, кожей и др.

Черный цвет - это уникальное решение, которое должно быть в гардеробе у каждой женщины. Это именно тот цвет, у которого нигде и никогда не будет конкурентов, уверена Мания. Хотя экспериментировать с цветами, фактурами, тканями и формами надо всегда - иначе как понять, в каком образе вы будете выглядеть лучше всех.