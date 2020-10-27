"Было б счастье, да COVID помог": чему научились люди во время пандемии в Грузии

Пандемия нарушила не только эпидемиологическую картину мира, но и покой его жителей. Как не отчаяться во время эпидемии и карантина, а научиться чему-то полезному и стать лучше - рассказывают грузинские пользователи интернета

Кто бы мог подумать, что пандемия коронавируса может стать для кого-то началом чего-то большого. Но на что только не пойдешь, потеряв работу или надежду, засев в изоляции или просто лицом к лицу столкнувшись с мировым кризисом.

Мэрия Тбилиси взялась помочь тем, кто во время пандемии потерял работу >>>

"А чему вы научились за время пандемии?" - такой вопрос задало жителям Грузии информационное агентство Marketer.ge. Мы решили выбрать из многочисленных ответов самые откровенные и интересные.

Супергерои - смогли невозможное

Участники опроса разделились на две категории – на тех, кто решил, что "их время пришло", и тех, кто окончательно впал в уныние и поддался отчаянию.

Но сначала расскажем о тех счастливчиках, у которых все получилось. Кстати, берите на заметку список "достижений", вы можете их использовать для себя.

"Я поняла и убедилась в том, что некоторые несчастья правда могут помочь. Во время "короны" мир остановился, а меня сначала повысили на работе, а потом я вышла замуж. Хотя меня с детства называли человеком, делающим все наоборот", - пишет Нуца Гонашвили.

Некоторые (да, трудно поверить в существование таких людей) даже составили целые списки того, чему они научились во время пандемии. К примеру, пользователь Тата Гачечиладзе пишет, что научилась:

построению мотора машин

работе механизма оружий

турецкий подняла до уровня В2

французский выучила до уровня В1

научилась делать маникюр и срезать кутикулу.

Другие, увы, не достигли таких высот, но все же научились хоть чему-то. Например, различать кинзу и петрушку – тоже дело серьезное, пригодится в будущем. Или узнавать знакомых только по глазам из-за масок на все лицо. А некоторые признались, что только сейчас услышали о "Трех мушкетерах" - врачах Тенгизе Церцвадзе, Паате Имнадзе и Амиране Гамкрелидзе, а также поняли, чем они занимаются.

Courtesy of Z.Sulakauri Врачи Амиран Гамкрелидзе, Паата Имнадзе, Тенгиз Церцвадзе

"Научилась эффективному преодолению трудностей, спланированной работе в непредсказуемой среде и достижению целей, плодотворному и равномерному распределению времени для семьи и работы", - пишет Тата.

Простые смертные - отчаялись и… отчаялись

Но столкнулись мы и с "кладбищем людских надежд", где пандемия, увы, не стала трамплином к лучшим делам, а наоборот.

"Я научилась тому, что не должна грузить себя, когда читаю комментарии, где каждый выучил что-то хорошее. Я потеряла работу во время "короны" и по сей день прохожу тяжелейший период. Четыре месяца коронавируса я провела в Тбилиси и еле вернулась за границу.

Я живу за рубежом, поэтому все вдвойне сложнее. Я не была готова ко многому и сейчас пытаюсь адаптироваться. В первую очередь, пытаюсь найти работу", - пишет Кейт Нариманидзе.

"Очень приятно, если кто-то смог получить что-то хорошее во время этого периода! Просто лично я, кроме стресса, замкнутого пространства и ощущения себя в амплуа заключенного, ничего не получил, к сожалению", - пишет Лука Гуджабидзе.

Есть и те, кто от скуки нашли себе новых и весьма сомнительных друзей. "Оказывается, у стен есть не только уши, они и разговаривать умеют", - признается Георгий Нанава.

Таким комментаторам хочется особенно пожелать хорошего настроения, терпения и главное – начать начинать. Пандемия не повод опускать руки, а, как выяснилось, наоборот – уникальная возможность сделать что-то новое и незаурядное, а время - самый ценный ресурс.

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И, напоследок, еще несколько мудростей от людей Грузии, переживших первую волну коронавируса и переживающих сейчас вторую: перестать переживать о вещах, которые невозможно изменить; ценить время и правильно его распределять; прочувствовать важные моменты; ухаживать за собой и своим телом; попытаться не сломать компьютер, когда программа на нем перестает функционировать; чесать подбородок самыми разными способами, только не руками; научиться спать качественно.

Берегите себя и будьте здоровы!