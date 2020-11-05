Дневник "ковид-заключенного", или Переболел - передай другому: истории перенесших вирус

Симптомы, злые пациенты, уставшие врачи, дефицит коек, тотальное отчаяние - рассказываем, через что приходится проходить ковид-инфицированным и чего им еще опасаться

"День восемнадцатый. Уже ровно две недели, как мое жилое пространство – это одна комнатка. Кто был в карантине, меня очень хорошо поймет. Но ко всему этому прибавляются паника, нервы и бесконечное количество уколов, то для лекарства, то для взятия крови".

Это ковид-дневник грузинского телеведущего и художника Зуры Баланчивадзе. Он лечился от коронавируса в одной из тбилисских больниц и перенес заболевание не так уж легко. А началось все с сухости во рту и какой-то странной усталости.

Дневник "заключенного"

На протяжении всей болезни Баланчивадзе активно делился своими эмоциями и ощущениями с друзьями и подписчиками в Facebook. Вскоре к нему с положительным тестом на COVID-19 присоединился и его брат Ираклий.

დღე 11. სიცხე არ მაქვს. ირაკლის 36,9 - 37. არაფერი განსაკუთრებული. გამოჯანმრთელების გზას ვადგავართ და ვფიქრობთ, ნეტა,... Опубликовано Zura Balanchivadze Воскресенье, 11 октября 2020 г.

"Температура, как по волшебству, поднимается после 12 часов и снижается к 8 часам. Так продолжаются мои последние две недели. Я и Ираклий фактически не спим ночью. Наверно, больше из-за нервов", - пишет Баланчивадзе.

დღე 14. დაგვიანებული პოსტისთვის ბოდიში. უბრალოდ, დღეს ბევრი ამბავი დამიგროვდა. როგორც არაერთხელ ითქვა, ვირუსი შეიძლება... Опубликовано Zura Balanchivadze Среда, 14 октября 2020 г.

Сильная боль в мышцах, потливость, непрекращающиеся анализы и переливания, рыскание по интернету в поиске достоверной информации о пандемии и постоянное состояние лихорадочности, доходящей до отчаяния.

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Но что действительно поразило Зуру во время его болезни, так это эмоциональная, точнее нервозная, составляющая коронавируса, а также самый удивительный пласт - пласт ковид-диссидентов, то есть неверующих в пандемию.

დღე 18. ზუსტად ორი კვირაა, რაც ჩემი დღიური ივრცე ერთი ოთახია. ვინც კარანტინში ყოფილხართ, ძალიან კარგად გავუგებთ... Опубликовано Zura Balanchivadze Воскресенье, 18 октября 2020 г.

"Я помню, когда меня привезли в больницу, на моем этаже не было и сорока пациентов. Врачи часто заходили, спрашивали нас о самочувствии, но в последние две недели число пациентов резко возросло, заразился медперсонал, и мы поняли, как им тяжело. Из некоторых палат мы слышали даже ругань. Одни ругались на врачей, другие - просто на всех. Я даже узнал, что этажом выше лежат "тяжелые" пациенты, которые до сих пор не верят в коронавирус. Хотя, какая разница в такое время - верить или не верить - я не понимаю. Все было правда, вирус правда был и есть", - говорит Баланчивадзе.

"Спасибо, я отдохнула"

У учительницы одной из грузинских школ Маико Сихарулидзе все началось по стандартному сценарию – в школе одному педагогу подтвердили коронавирус.

Тут же все учебное учреждение перешло на обучение онлайн. А в скором времени у Сихарулидзе пропали вкус и обоняние, то есть появились основные симптомы вируса.

"Сейчас очень легко подцепить какой-то сезонный вирус или просто простудиться. К тому же я часто при простуде теряю вкус и обоняние, но так как у меня был контакт с зараженной, я решила сдать тест. Все прошло как обычно: сделала тест, мне сказали, что ответ будет в течение 48 часов", - говорит Маико. Но ответа так и не последовало, поэтому женщина решила позвонить семейному врачу сама.

"Ответ на тест отрицательный", - ответила врач, и Маико задышала свободной грудью. Но не тут-то было. Спустя пять дней на мобильный телефон пришло смс: "Ваш тест положительный".

"Я не поняла, что происходит. Я, конечно, слышала о том, что пациенты, бывает, получают разные, путанные ответы тестов, но... Короче, вечером мне позвонила врач и предложила поехать в ковид-гостиницу, что я и сделала. Решила, все-таки буду там под надзором специалистов и врачей", - рассказывает Маико.

Учительницу перевели в одну из столичных гостиниц, условиями которой наша героиня была весьма довольна. Приятная комната, Wi-Fi, так что Маико могла продолжить работу удаленно. Но что касается врачей и специалистов, то за те семь дней, которые женщина провела в ковид-отеле, она никого из них ни разу не увидела. По словам педагога, за 70 пациентами в отеле смотрел один врач, а он физически за таким количеством не поспевал.

"Мне, наверное, повезло. Я чувствовала себя хорошо, поэтому врач, в принципе, мне и не понадобился. Только я, честно, не поняла, зачем меня нужно было переводить в гостиницу. Но я благодарна правительству за такие прекрасные условия. Мне удалось отдохнуть на славу", - признается Маико.

Семейный стресс

Консультант в магазине Наталья Маисурадзе также перенесла коронавирус, но в домашних условиях. Неприятный бонус в том, что дома, кроме нее, находились ее супруг, свекор и свекровь, а также трехлетний ребенок.

"Коронавирусом я заразилась от своей коллеги, как и еще один наш работник. Симптомы проявлялись постепенно: сначала заболело горло, потом потеряла вкус и обоняние. В результате я поняла, что пора сдавать тест", - рассказывает Маисурадзе.

На второй день к вечеру Наталье пришел положительный ответ - коронавирус подтвердился.

Изолироваться от членов семьи ей не предлагали. Лишь пообещали, что с ней свяжется врач, но этого не произошло.

"Я сама звонить никуда не стала: тест подтвердился, поэтому мы знали, как нужно себя вести, - вспоминает женщина. - Вся семья перешла на самоизоляцию. Я пыталась не контактировать с родными, насколько это было возможно. И все бы ничего, да вот обезумевшие родственники, с которыми я даже не контактировала, подняли бум и обвинили меня же в том, что я заразилась и представляю угрозу для других".

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Психологически перенести коронавирус Наталье было сложнее, чем само заболевание, даже при его легкой форме. И вот парадокс - Наталья, которая на протяжении всего инкубационного периода длиной в двенадцать дней жутко боялась, что заразит кого-то из членов ее семьи, никого не заразила. Даже супруга, который всегда был рядом.

"Я не могла встать с постели"

Нане Миндадзе из столичного детского сада пришлось совсем не легко. Коронавирус она почувствовала в своем организме почти сразу - вечером после рабочего дня резко поднялась температура, на плечи и грудь будто навалили многотонный груз. Заболело все - горло, голова, спина, мышцы, даже пальцы рук.

Нана тут же набрала номер скорой. "У вас высокая температура?" - спросил оператор. - "Нет, 37,5", - ответила она. - "Кашель есть?" - "Нет". - "Понос? Сухость во рту? Отдышка?" - "Нет, но у меня все болит?". "Все - это что?" - уточнила оператор. "Все - это все", - сказала Нана и попросила прислать скорую.

Но скорая не приехала, позвонил лишь врач из онлайн-клиники. Записал симптомы, пообещал выписать направление на тест и посоветовал женщине сдать его на второй же день. Но на второй день Нана не смогла встать с кровати - не было сил. Их хватило лишь на то, чтобы еще раз позвонить в скорую, настоятельно попросив врача, а после - в детсад, сказать, что да как.

Скорая приехала через 15 минут, место в клинике искали три часа. Наконец-то отыскав свободную койку в одной из больниц на окраине города, Нану госпитализировали. Оказалось - двустороннее воспаление легких. Диабет и хронический колит все только усугубили.

Нана лечилась от вируса ровно месяц. Еще две недели сидела дома. А когда, наконец, засобиралась выйти на работу, детские сады закрыли. "На дворе бушует вторая волна ковида, Наночка. Ты переболела, дай переболеть и другим", - сказала женщине директор и наказала беречь себя, ведь от повторного заражения не застрахован никто.