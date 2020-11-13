Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 13 ноября

Вирус, от которого до сих пор не придумали ни лекарства, ни вакцины, уже унес жизни более 1,2 миллиона человек, а заразились им с декабря прошлого года свыше 50 миллионов

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 13 ноября составило 51 848 261 человек, скончались 1 280 868, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 22 203 792 случая заражения, в Европе – 14 184 665, в Азии – 9 855 189.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 579 253, скончались 9 668 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 52 657 828 выявленных случаях инфицирования и 1 291 937 умершем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США, Индии и Бразилии

США зарегистрировали новый суточный максимум случаев COVID-19 – более 150 тысяч, свидетельствуют данные проекта Covid Tracking Project.

По его данным, в четверг, 12 ноября, подтверждено 150 526 случаев коронавируса. В больницах остаются более 67 тысяч человек с этим диагнозом. Число смертей превысило 1,1 тысячи.

Всего с начала эпидемии в США выявили свыше 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, погибли более 241 тысячи человек. Излечились от вируса почти четыре миллиона заразившихся.

При этом во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 52,2 миллиона человек, скончались свыше 1,2 миллиона.

Индия продолжает оставаться на втором месте в мире по числу инфицированных. В стране уже выявлено 8,7 миллиона зараженных COVID-19. Погибло в стране уже 128 тысяч человек.

В Бразилии число больных коронавирусом уже достигло 5 747 660. Общее число летальных исходов в стране составило 163 тысячи.

Ситуация в мире

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило рекордные с начала пандемии 33 470, говорится в сообщении минздрава страны. Днем ранее диагноз был подтвержден у 22 950 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 290 195 человек.

Власти Австрии зафиксировали новый рекорд по суточному приросту количества заболевших коронавирусом - 9,2 тысячи новых случаев, свидетельствуют данные МВД республики. За прошедшие сутки прирост составил 9262 случая, 2151 из них - в Вене. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 181 642 заболевших COVID-19, из них 107 875 выздоровели и скончались 1608 человек.

Около 7 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за сутки, скончались 94 человека, сообщил Федеральный офис общественного здравоохранения страны. На данный момент в Швейцарии зарегистрировано 6 924 новых случая COVID-19, 94 человека скончались. За сутки были проведены 31 659 тестов на коронавирус. С начала пандемии в Швейцарии заболели 250 396 человек, скончались 2 863 человека.

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2 841, умерли 88 человек, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава страны.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за последние сутки на 833, до 322 068, скончались 37 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 706, сообщает министерство здравоохранения.

По данным ведомства, сейчас в Израиле болеют 7 922 человека. В тяжелом состоянии находятся 298 пациентов, из них 133 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Более 1,6 тысячи новых случаев коронавируса выявили в Японию за сутки, что стало рекордным показателем с начала распространения инфекции. Общее число инфицированных в Японии с начала пандемии достигло 114 513, из них скончались 1 882 человека. За минувшие сутки скончались шесть человек.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 13 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 69 681 человека. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 52 169 пациентов выздоровели, 599 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 506 человек.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

При этом запрет не затрагивает международные автомобильные перевозки, а также тех лиц и транспортных средств, которые перемещаются для выполнения функций стратегических объектов, а также для предоставления медицинских услуг, фармацевтических объектов, служб доставки и СМИ.

Кроме того, с понедельника в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ