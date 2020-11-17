Что сулит Грузии мир в Карабахе и почему оппозиции опасно следовать советам Саакашвили

На прошедшей неделе публикации грузинских газет вращались главным образом вокруг мира, объявленного в Карабахе, незапланированного визита в Тбилиси госсекретаря США Майка Помпео и серьезных трений, возникших внутри оппозиции

Карабахской теме пресса отвела, возможно, не самый большой объем печатной площади. Однако из духа публикаций следует, что она чрезвычайно актуальна для Грузии. Неожиданный финал – подписание мира Азербайджаном и Армений при участии России, радикально нарушил баланс сил в регионе ("Резонанси", 12.11). Все другие ключевые события, как приезд Майка Помпео и шансы оппозиции на международную поддержку, судя по публикациям, так или иначе связаны с развитием процессов в Нагорном Карабахе.

Надо ли грузинам ожидать перемен?

Вопрос волнует все издания без исключения. Ответ аналитиков и политологов однозначен – перемены назревают. Впрочем, трактовка их подчас сильно отличается друг от друга. Военный эксперт Вахтанг Маисая образно предостерег, что к Кавказу подступил призрак 1921 года. Речь о качественном усилении в регионе российского фактора. Грузия даже была вынуждена предоставить воздушный коридор 10 военно-транспортным самолетам для переброски российского миротворческого контингента ("Ахали таоба", 13.11).

"Сакартвелос Республика" приводит цитату президента Ильхама Алиева, заявившего, что мир в Карабахе – это победа Баку и Анкары. Впрочем, эксперт по Кавказу Георгий Канашвили, упоминая о новом статус-кво и подчеркивает, что именно Россия теперь представлена в военном отношении во всех кавказских регионах (12-13.11). Возросло и влияние Турции. Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что турецкие миротворцы в Карабах направлены не будут ("Резонанси", 13.11). Любопытно и то, что на фотоиллюстрациях, сопровождающих материалы по теме, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не фигурирует…

Согласно подписанному договору, Азербайджану возвращаются все 7 примыкающих к Карабаху районов. За ним остается Шуша и территории, занятые в результате боевых действий. Кроме того, аналитики обращают внимание, что в договоре отсутствует пункт, касающийся статуса Нагорного Карабаха. По мнению Георгия Канашвили, мирным путем Армения могла добиться большего. А своевременно достигнутые сложные компромиссы в целом позволяют избежать многих несчастий ("Сакартвелос Республика", 12-13.11).

США, Россия, Турция – кто и кому покровительствует в Закавказье >>

Грузия несомненно столкнется с новыми геополитическими реалиями. Но, как соглашаются многие эксперты, при умелом маневрировании ее статус регионального игрока может возрасти. Карабах стал своего рода прецедентом того, как могут при определенных геополитических условиях повернуться те или иные процессы. Абхазы и осетины встревожены, – отмечает эксперт Паата Закареишвили ("Резонанси" 11.11). С другой стороны, Грузия все больше служит для западных партнеров опорой не только в кавказском регионе, но и на Ближнем Востоке в целом.

Помпео ждали меньше всего

Неожиданно объявленный визит госсекретаря США Майка Помпео – прямое тому подтверждение. Помпео представляет команду Дональда Трампа, который сейчас озабочен итогами президентских выборов и оспаривает их. Однако это только лишний раз подчеркивает неотложность его миссии.

Американцы проводили на Кавказе осторожную и неторопливую политику и теперь воочию увидели, что остаются вне игры, – считает Гия Хухашвили. Эксперт не исключает, в ходе визита речь пойдет об ускоренной интеграции Грузии в Евроатлантическую систему. И даже о поиске подходящей формы для размещения американского контингента с последующим созданием военной базы ("Резонанси", 12.11).

В связи с миротворческой операцией в Нагорном Карабахе, американская сторона вызвала для разъяснений российского посла в Вашингтоне. Ведь РФ и Турция даже не нашли нужным предупредить США о ее начале (13.11). Впрочем, главные упреки американцам надо адресовать самим себе. Руководитель "Института грузинской политики" Корнелий Какачия отмечает, что Соединенные Штаты не только не включились в урегулирование карабахского конфликта, но и до последнего момента не обозначили никакой реакции в отношение него.

Южный Кавказ вообще не числился в приоритетах у американцев, и, похоже, процессы застали их врасплох. По мнению Какачия, пришло, по-видимому, время осознать необходимость всесторонней поддержки Грузии как своего стратегического партнера. А также дать понять другим игрокам, что в трудный час США не оставят ее одну (12.11).

В этом плане визит несет на себе и серьезную внутриполитическую нагрузку. Он может способствовать переводу отношений между оппозицией и властью после выборов в институциональные рамки. Политолог Игорь Квеселава предполагает, что Помпео выступит также в роли посредника, причем, поддержит преимущественно власть, а не оппозицию (13.11).

"ПолитКОВИДНОЕ" расстройство

В этом каламбуре от "Квирис палитра" (9-15.11) заключен глубокий смысл. Процессы, поощряемые радикальной оппозицией, многими даже внутри нее самой воспринимаются, как неоправданные и крайне опасные. Споры в том числе разгорелись относительно организации массовой акции в ходе визита Майка Помпео, дабы привлечь внимание госсекретаря.

К ее проведению призвала Нино Бурджанадзе, партия которой не набрала и проходного балла в парламент. Оппозиционный лидер Георгий Вашадзе придерживается иного мнения. Никто не собирается встречать госсекретаря США акциями, заявил он. Аналитик Арчил Гамзардия также считает подобную акцию грубой ошибкой, так как она может быть неверно истолкована американской стороной ("Резонанси", 12.11).

Не меньший скандал и разброд мнений вызвало заявление формального председателя "Национального движения" Григола Вашадзе, призвавшего вступить в переговоры с властями и занять места в парламенте. Нейтральными экспертами его позиция была оценена позитивно. Тина Хидашели признала, что оппозиционные партии повели себя крайне несерьезно, когда на следующий же день после выборов заявили об отказе войти в парламент ("Квирис палитра").

Тем не менее, инициатива лидера националов вызвала взрыв возмущения как внутри партии, так и среди многих представителей объединенной оппозиции. Судя по всему, за заявлением последовала крайне болезненная реакция из Киева. Мобилизовав соратников, которые буквально заклевали Вашадзе, Михаил Саакашвили не счел даже нужным позвонить ему самому. Эксперт Амиран Салуквадзе считает это реальным показателем уровня внутрипартийной демократии, которой так кичатся националы ("Ахали таоба", 12.11).

Экс-президент продолжает навязывать соратникам очередные перформансы. Включая блокирование здания парламента для, как он выразился, "мирной передачи власти" ("Резонанси", 12.11). Нетрудно собрать в 3-миллионой стране 2 тысячи человек, пытаясь выдать за кризис хулиганские выходки нескольких десятков из них, – пишет в газете политолог Петре Мамрадзе. Бывший президент все прекрасно понимает, но идет до конца, так как не видит для себя иного выхода (13.11).

По утверждению "Сакартвелос Республика" (12-13.11), ему уже наступает на пятки молодое поколение националов. Так, Саакашвили и Ника Гварамия приложили максимум усилий для подготовки дестабилизации, а инициативу у них неожиданно перехватил Ника Мелия. Вдобавок Ираклий Кобахидзе проинформировал, что новый парламент рассмотрит вопрос об отмене привилегий политическим партиям, отказавшимся от своих полномочий…

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