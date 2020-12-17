Что изменится в России с 1 января 2021: пенсии, МРОТ, тарифы

В России с 1 января 2021 года изменится многое – россиян в Новом году ожидает повышение минимальных зарплат, индексация пенсий, увеличение тарифов и, соответственно, рост цен на многие товары

Sputnik Грузия разобралось, что изменится в России с 1 января, в частности, насколько вырастут пенсии, МРОТ и тарифы в наступающем году.

Как изменятся пенсии?

Пенсии в России в 2021 году повысятся – страховые пенсии проиндексируют с 1 января на 6,3%, что в полтора раза выше инфляции.

В результате, по России в среднем размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на одну тысячу рублей, а ее среднегодовой размер превысит 17,4 тысячи рублей. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2020-м составляет более 16,4 тысячи рублей.

Пенсии ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий увеличат с 1 февраля в зависимости от индекса потребительских цен за предыдущий, в 2020 году – примерно на 4%.

Социальные пенсии, которые ежегодно растут "в соответствии с показателем прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера", с 1 апреля планируют повысить на 2,6%. Хотя показатель могут скорректировать дополнительно.

В целом, пенсии в 2021 году будут получать 43 миллиона человек. Бюджет пенсионного фонда России составит 9,6 триллиона рублей – на выплату пенсий будет направлено 8,4 триллиона.

Работающих пенсионеров изменение пенсий не коснется – индексация их пенсий заморожена.

Как рассчитают МРОТ?

В России с 2021 года изменится методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Согласно закону, принятому Госдумой 16 декабря, МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитывать исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

В частности, в 2021 году МРОТ составит 42% медианной зарплаты (условный показатель, при котором половина населения получает больше, а половина – меньше), или 12 792 рубля. Минимальная зарплата вырастет на 5,5% по сравнению с действующей. МРОТ в 2020 году был установлен на уровне 12 130 рублей. В 2021 году такое повышение МРОТ затронет 3,9 миллиона работников.

Соотношение МРОТ медианной зарплаты будет пересматриваться каждые пять лет с учетом социально-экономических обстоятельств.

Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода (величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины – ниже), или 11 653 рубля. По сравнению с действующим показателем рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.

При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год.

Социальные пособия, привязанные к МРОТ, вырастут после его повышения.

Как изменятся тарифы?

Плата за коммунальные услуги в России индексируется ежегодно – исключением не является и 2021 год. Так, с 1 июля в среднем на 4% повысится тариф на электроэнергию, вывоз мусора, а также услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. А вот тариф на газ в среднем повысится на 3%, но уже с января 2021 года.

Средние показатели по России озвучил генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко, отметив, что регионы имеют право устанавливать свои тарифы, которые, как он полагает, будут в диапазоне 3,4-6,4%.

Так, например, в 2020 году по сравнению с 2019-м, тарифы за коммуналку в регионах повысили от 2,5% до 6,5%.

Эксперты полагают, что ресурсоснабжающие компании в 2021 году будут пробивать повышение на больший процент, чтобы как-то покрыть свои убытки от дефицита средств в 2020-м. При этом отмечают, что по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции, которая, по данным Минэкономразвития, окажется примерно, 4-5%.

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Например, в Москве предельный рост тарифов за коммуналку составит 4,6%. Наименьший показатель роста тарифа предусмотрен для Мурманской области (3,2%), а наибольший – для Чеченской Республики (6,5%).

Первого января истекает срок моратория на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату, который был введен во время пандемии коронавируса с 6 апреля. Эксперты считают, что если правительство России не продлит срок действия моратория на взыскание неустоек за несвоевременную или неполную оплату коммуналки, это создаст серьезные проблемы многим российским семьям.

Кроме того, в России в 2021 году изменятся тарифы на жилищные услуги – размер тарифа устанавливать каждый регион страны будет самостоятельно. В Москве уже с 1 января повысится тарифы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда на 3,5%, за содержание жилого помещения – на 4,6%, а минимальный взнос на капремонт – на 3,5%.

На что еще вырастут цены

В России с Нового года изменятся цены на хлеб. В разных регионах страны по причине роста цен на муку и зерно, а также неурожая, хлеб с 1 января в среднем может стать дороже на 3-10%.

Из-за роста цен на зерно мясо птицы и яйца могут подорожать на 8%. А стоимость сахара из-за неблагоприятных обстоятельств с урожаем и недобросовестных действий некоторых крупных продавцов, может повысится на 3-5%.

Из-за введения обязательной маркировки в 2021 году повысится стоимость молока и молочной продукции. На 3-5% могут подорожать сладости, конфеты и шоколад, а крупы и бобовые – на 12%.

Ожидается рост цен на отдельные овощи, фрукты и другие продукты питания.

В России в Новом году изменятся цены на лекарственные препараты – стоимость импортных лекарств вырастут на 2-15%, в зависимости от курса доллара. С января на 3,7% станут дороже пассажирские железнодорожные перевозки.

В России изменятся также цены на товары, пользующиеся большим спросом, но не являются средством первой необходимости. Например, топливо, алкогольные напитки, сигареты и так далее. Акцизная ставка на эти товары пересматривается ежегодно.

Как изменятся цены на гаджеты, бытовую технику и электронику, одежду и обувь, аксессуары, косметику и импортную парфюмерия, будет зависеть от динамики курса рубля к доллару.

Материал подготовлен на основе открытых источников