Вакцина и запреты под Новый год: что думают о COVID-кризисе в Грузии читатели Sputnik

Смягчать ли ковид-запреты в праздники, доверять или нет вакцине и во что вообще верить - эти и другие темы обсудили читатели Sputnik Грузия

Самый спорный вопрос декабря - снимать или не снимать ограничения в Грузии в Новый год? Большая часть опрошенных читателей Sputnik Грузия считает, что смягчать ограничения не стоит.

"Этого нельзя делать, все заболеем", - ответила на этот вопрос 46.4% аудитории.

"Отмените хоть на время, это же Новый год!", - восклицает другая часть, а именно 25.9%.

Глупостью все ковид-ограничения называет 21.4% участников опроса. "Я уже переболел, мне все равно", - говорит 2.4% читателей.

Затрудились ответить на вопрос о необходимости снятия ограничения на праздники 3.9 процентов опрошенных.

Тогда что поможет?

Обсудили читатели Sputnik Грузия и то, какие ограничения могут быть действительно эффективными в период пандемии. "Полный локдаун, как весной", - утверждает 18.7% участников опроса на тему "Какие ограничения нужно ввести в Грузии, чтобы остановить коронавирус?"

Идею закрыть торговые центры и моллы привествует 13.3% опрошенных, а большие города - 10.2%. С запретом остановить общественный транспорт согласны 11.3% читателей. "Увеличить размер штрафов" - предлагает 6.6% участников опроса.

При этом "достаточно того, что есть" - считает 11.0 процентов аудитории, 10.0% - считает ограничения бесполезной вещью, которая абсолютно не поможет в борьбе пандемией. И, наконец, 18.9% против любых ковид-ограчений.

Поговорили и о целесобразности действующего в стране запрета выходить на улицу по ночам. Это никак не влияет на распространение коронавируса и поэтому бессмылсенно - так считает 62.3% читателей сайта.

"Просто люди меньше ходят в гости", - отвечает 16.9% опрошенных. При этом эффективной мерой запрет на выход в ночное время называет 13.1%. "А кто запретил? Я не в курсе" - полушутя недоумевает 1.3% аудитории.

Делать вакцину или нет?

Вакцина против COVID-19 - не менее противоречивая тема. Когда обычно вакцины проходят испытания не меньше пяти лет, антивирус, созданный в такие кратчайшие сроки, безусловно, может вызвать недоверие.

Тем более каждый день мировые СМИ говорят о том, что в той или иной стране клинические испытания приостанавливаются из-за побочных эффектов или смерти участников.

Вот и читатели Sputnik Грузия не в восторге от идеи вакцинироваться от коронавируса. На вопрос "Согласны ли вы сделать себе прививку от коронавируса?" большая часть ответила так: "Ни за что, не доверяю".

Пока не решила - прививаться или нет - 24.7% аудитории. При этом 15.5% опрошенных говорит, что сделает привику "только, если бесплатно", а 10.2% - "сделает за любые деньги".

Тем временем в Грузии, по предварительной информации, вакцина от коронавируса будет доступна в марте-апреле 2021 года. Планируется, что она будет закуплена правительством страны и будет бесплатной для населения Грузии.

Как только вакцина будет утверждена Всемирной организацией здравоохранения, она будет доступна и для жителей Грузии. На первом этапе страна имеет право закупить дозу, которой хватит на 20% населения. Грузия уже внесла первый взнос за миллион 400 тысяч доз вакцины, нужной для вакцинации 700 тысяч людей.