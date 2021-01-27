Из России в Грузию: главу МИД Ирана ждут в Тбилиси

В Грузии ожидают визита министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифа, который состоится в рамках регионального турне 27-28 января

Глава МИД Ирана прибудет в Тбилиси из Еревана, а до этого он уже побывал в Москве, где состоялась его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Свое региональное турне Мохаммад Джавад Зари начал с визита в Азербайджан, а сегодня посетил Армению. Впрочем, еще до начала турне глава МИД Ирана заявил, что планирует совершить визит в страны, с которыми можно сотрудничать в деле урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе и установлении мира и стабильности в регионе.

Что касается Грузии, то во время визита министр иностранных дел Ирана проведет переговоры с первыми лицами страны - с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахария. Встреча была запланирована также с его грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Однако, во вторник стало известно, что у главы МИД Грузии подтвердился коронавирус.

Чего ждать?

По словам политолога Арчила Сихарулидзе, визит Мохаммада Джавад Зарифа в Грузию состоится на фоне потепления отношений между Ираном и Западом. По мнению политолога, с приходом Джо Байдена в Белый Дом отношение к Ирану будет пересмотрено.

"Как вы знаете, Байден уже снял бан на путешественников из некоторых стран, в том числе из Ирана. Также известно, что Трамп вышел из иранского договора, что для многих было неприятно. Мы должны ожидать, что пойдет потепление в этом отношении. Следовательно, Иран это отлично знает и собирается получить максимальную прибыль", - отметил Сихарулидзе.

Актуальна будет и кавказская региональная повестка, отметил политолог.

"Стала очевидно, что Турция хочет сформировать здесь лигу пятерых, создать реально свою платформу, где она с Российской Федерацией будут ведущими силами. Похоже, Иран тоже не хочет отставать и хочет включиться в этот процесс. Как ни крути, за Южный Кавказ за всю историю всегда воевали Российская Империя, Османская Империя и Персидская Империя. Похоже, сейчас мы оказались в такой же формуле", - сказал Сихарулидзе.

По мнению политолога, потепление отношений Запада и Ирана выгодно для Грузии.

"Грузия сможет более открыто сотрудничать с Ираном в тех направлениях, которые нас устраивают – это импорт, энергетические вопросы. То есть все, что сможет снизить давление на Грузию со стороны Турции, Азербайджана, Российской Федерации. Поэтому это очень полезно", - отметил Сихарулидзе.

Торговые отношения

Из-за пандемии коронавируса, торговый оборот между Грузией и Ираном в 2020 году снизился на 71,2% и составил более 74,3 миллионов долларов, согласно официальным данным Национальной службы статистики "Сакстат".

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В 2019 году страны наторговали более чем на 187,1 миллиона долларов. В Иран из Грузии в 2020 году вывезли продукцию на 29,1 миллиона долларов, что примерно на 60% меньше, чем в 2019 году.

А из Ирана в Грузию товаров завезли на 76% меньше, чем в 2019 году – на сумму более 45,2 миллиона долларов.

Туризм

По данным Национальной администрации туризма, в 2019 году число туристических визитов из Ирана в Грузию составило 141 997 граждан Ирана. В среднем расход на один визит составит примерно 2,1 лари (более 600 долларов).

В целом за 2019 год туристические расходы граждан Ирана составили около 160,7 миллиона лари (до 50 миллионов долларов).

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Число иранцев, посетивших Грузию в 2020 году снизилось на 88% и составила 17 053 человека.

Дипломатические отношения

Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. С тех пор двусторонние отношения между странами активно развиваются в политической, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, культурной, образовательной и туристической сферах.

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Между странами существуют разные форматы сотрудничества, например, формат политических консультаций, который существенно способствует углублению двухстороннего сотрудничества.

Кроме того, Грузия и Иран сотрудничают на уровне законодательных ведомств двух стран.

Пост чрезвычайного и уполномоченного посла Грузии в Иране с 2014 года занимает Иосиф Чахвашвили. А дипломатическим ведомством Ирана в Грузии с 2013 года руководит Аббас Талеби-фар.