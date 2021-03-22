Гахария возвращается в политику - в Грузии появится "третья сила"?

Георгий Гахария не дал скучать своим сторонникам - через месяц после отставки с поста премьера он заявил о возвращении в политику

Один из самых рейтинговых политиков Грузии пока что ограничился только обещанием вернуться. Он отметил, что в ближайшем будущем расскажет о своих планах и ответит на все вопросы.

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Гахария подал в отставку с поста премьера 18 февраля, что стало большой неожиданностью для общества. Причной он назвал разногласия с правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по вопросу ареста Ники Мелия - лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Реакция бывших соратников

Возращение Гахария в грузинскую политику прокомментировали его бывшие соратники. По словам одного из лидера парламентского большинства Беки Давитулиани, в случае создания партии экс-премьер будет конкурентом "Грузинской мечты".

"Грузия - демократическая республика, и все имеют право создать политическую силу и представить свои взгляды на этой политической арене. Георгий Гахария пока не возвращался в грузинскую политику. Если он вернется, как он сегодня заявил, то будет конкурентом, поскольку он ушел из этой партии. У Георгия действительно есть друзья в "Грузинской мечте", у многих из "Грузинской мечты" есть очень хорошие отношения с Георгием. Однако это априори не означает, что состоится политическое единство этих людей с Георгием", - заявил Давитулиани.

Между тем, в правящей партии не подтверждают информацию о консультациях с экс-премьером.

"У меня нет оснований заявлять, что кто-то с кем-то собирается создавать политическую партию. У меня нет информации по этому поводу", - заявил депутат Михаил Сарджвеладзе.

Возможное появление новой оппозиционной партии под руководством Гахария поприветствовал депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа.

"Все имеют право создать партию, если сочтут нужным продолжить политическую деятельность. Так что лично я это приветствую. Чем больше в Грузии будет партий, которые будут максимально защищать грузинские интересы, и у правящей партии не будет борьбы лишь с обанкротившимся "Национальным движением", - отметил Заркуа.

"Третья сила" или сателлит "Грузинской мечты"?

Политические планы Гахария прокомментировал экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Было бы хорошо появление в Грузии сильной альтернативной политической силы. Они в понедельник вывели Гахария из отпуска, чтобы он выполнил эту миссию - миссию якобы создания "Грузинской мечты" номер два", - заявил Маргвелашвили журналистам.

По словам одного из лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе, в случае возвращения в политику, экс-премьеру придется ответить на множество вопросов.

"Я не знаю, что планирует Гахария. Об этом наверно он сам будет говорить. Но точно знаю, что Гахария, так же и как и приближенные к нему другие лица, должны ответить на много вопросов… Ответственность за многие проблемы страны несет лично Гахария, поэтому если он хочет остаться в политике, это безусловно решать ему, но ему обязательно придется ответить на эти вопросы", - отметил Капанадзе.

В бывшей правящей партии "Единое национальное движение" уверены, что партия Гахария реально не будет третьей политической силой в стране.

"Я не считаю Гахария третьей силой. Потому что его отношение к справедливости, его отношение, в целом, с гражданами Грузии не заслуживает положительной оценки", - заявила одни из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.

Иного мнения лидер оппозиционной парламентской партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который считает Гахария сильной политической фигурой.

"Насколько мне известно, Гахария думает создать партию, он проводит определенные консультации. Грузинская политическая жизнь станет более интересной после ухода Гахария в оппозицию, если мы увидим его лидером еще одной политической партии. Он был серьезной фигурой. Сможет ли он быть серьезной фигурой и в оппозиции - покажет время", - заявил Элисашвили.

Перезагрузка

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что возвращение Гахария в политику было ожидаемо.

"Гахария и так был с высоким рейтингом. Все ожидали что такой молодой человек, с таким высоким рейтингом не сможет покинуть политику и он вернется… У него большой потенциал, он может сделать то, о чем говорил Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта", ред.) пред уходом, что он ждет, что появится политическая сила, которая переведет "Грузинскую мечту" в оппозицию", - заявил Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Он считает, что политическая группа вокруг Гахария может сыграть такую роль и сможет легко опередить по рейтингу "Национальное движение" и многие маленькие партии.

По словам Сакварелидзе, грузинкой политике нужна перезагрузка.

"Необходимость такой перезагрузки созрела уже давно, но наиболее отчетливо это почувствовали сейчас, когда грузинский политический спектр, в основном оппозиционный, не смог сдвинуться с места, проявил сильную статичность, не смог договориться ни о чем, и не смогли сдвинуть с места даже западные представители довольно высокого ранга. Такое положение здоровым никак не назовешь. Следовательно, нужна перезагрузка в виде появления новых политических сил", - отметил политолог.

Эксперт Георгий Хухашвили считает, что Гахария должен вернуться в грузинскую политику и это действительно нужно политике.

"Мы в ловушке определенной негативной биполярности. Стране нужен альтернативный политический центр для того, что набрать какую-то политическую динамику и не быть вынужденным делать выбор только между прошлым и настоящим. Чтобы также были интересные предложения будущего. Гахария накопил определенный политический капитал, и его возвращение будет интересным", - сказал Хухашвили в эфире телеканала Rustavi2.

Кто такой Гахария

Гахария считался фаворитом основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили, и самой влиятельной личностью в Кабмине.

Он занимал пост главы правительства с сентября 2019 года до 18 февраля 2021 года.

По профессии 45-летний Гахария историк. Образование получил в Тбилиси и в Москве. Сначала в 1994 году он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета. Далее шесть лет проучился на факультете политологии в Московском государственном университете имени Ломоносова. А затем в 2002-2004 годах Гахария стал магистром управления бизнеса в МГУ.

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Интересной была у Гахария биография и перед тем, как он стал известным политиком в Грузии. Свою карьеру он начал делать в России. В 2004-2008 годах Гахария был генеральным директором компании SFK Group в Москве. В 2006-2009 годах – приглашенным лектором в МГУ.

В 2008-2013 годах он занимал должность директора развития бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и России в Lufthansa Service Holding, AG.LSG in Frankfurt, Germany.

Впервые грузинское общество увидело его в марте 2013 года в ранге бизнес-омбудсмена. Но больше всего он запомнился на посту министра внутренних дел Грузии, который занимал с 13 ноября 2017 года. Параллельно Гахария был вице-премьером и секретарем Совета национальной безопасности Грузии.

Далее ему доверили портфель министра экономики и устойчивого развития Грузии. Эту должность он занимал в 2016-2017 годах, после этого возглавил МВД.

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