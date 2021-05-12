Три заповеди Зазы Пиралишвили, или Чего категорически нельзя делать политикам

Интервью философа Зазы Пиралишвили, где тот подводит теоретическую базу под неспособность оппозиции и власти найти наконец-таки общий язык и расположить к себе население, помогает наглядней оценить последние процессы, о которых пишет пресса

В роли главной публикации недели, безусловно, воспринимается пасхальная эпистола Католикоса-Патриарха всея Грузии. И дело не только в светлом празднике Пасхи. Созданная в стране атмосфера вынудила Илию II вместо обобщенных моральных формулировок, принятых в подобных случаях, кое-какие вещи назвать своими именами. Весьма неблаговидными.

Определенная часть общества и некоторые средства массовой информации, сказано в эпистоле, поощряют крайне отрицательное отношение к православной церкви, ведут разговор на языке ненависти, организуют попытки персональной и институциональной дискредитации… Создаются условия для формирования взглядов, лишенных национального чувства, любви, добра, справедливости, способствующих подмене идеалов личности ("Квирис палитра", 3-9.05).

Сказано болезненно остро, однако полностью соответствует настрою не только верующих, но и значительной части грузинского общества.

Выбрались из тупика, но как выйти из кризиса?!

Тем более актуальны на фоне пасхальной проповеди запретные заповеди, которые сформулировал для грузинской политической повестки дня философ Заза Пиралишвили ("Квирис палитра"). Первая: "Оппозиция, которая в азарте борьбы за власть не в состоянии осознать, что происходит в обществе, невольно способствует власти".

Словно в подтверждение сказанного, "Ахали таоба" (5.05) цитирует выдержку из интервью Михаила Саакашвили русской редакции "Дойче Велле". Экс-президент утверждает, что пользуется в Грузии "сумасшедшей поддержкой народа". Такого же тона придерживается "Национальное движение", для которого Саакашвили остается неформальным лидером.

В результате подобной неадекватности правящая "Грузинская мечта", по мнению Пааты Закареишвили, еще больше уверовала, что победила в затянувшемся конфликте с оппозицией. А та, невзирая на категоричный тон, победительницей себя явно не считает. "Нацдвижение" оказалось в катастрофическом положении, констатирует эксперт ("Ахали таоба", 6.05).

Действительно, основная цель – бойкот парламента – сорвалась. Безрейтинговые партии, как поясняет бывший депутат Анзор Абралава, поняли, что запланированный с участием националов государственный переворот не состоялся, и вошли в парламент (6.05). А других – конструктивных планов - у "Нацдвижения", похоже, и не было.

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"Политическая сила, не умеющая определять приоритеты и воспринимающая желаемое за действительное, обречена на маргинализацию". Еще одна заповедь-предостережение, которую можно с равным успехом адресовать и власти. Она переоценивает свой успех, утверждает аналитик Гия Хухашвили. Вход части оппозиции в парламент – всего лишь выход из тупика, но не преодоление кризиса ("Квирис палитра").

Не революция, так "холодная гражданская война"

Что до приоритетов, то оппозиция и власть развернули теперь настоящее сражение, где на кону закон об амнистии. Отставлены в сторону острейшие социально-экономические проблемы, забыто вроде бы подписанное в присутствии Шарля Мишеля соглашение. Нино Бурджанадзе "возмущена": они (соратники по оппозиции) не ведают, что подписали ("Резонанси", 7.05).

Юридические тонкости есть, но главный мотив для спора – по какому принципу будет освобожден из-под стражи председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. Ряд оппозиционеров приветствовал его решение согласиться на уплату залога европейскими структурами. Каха Кукава уверен, что это никак не ущемит достоинства Мелия ("Ахали таоба", 3.05). Правда, с учетом ранее сделанных крайне эмоциональных заявлений лидера утверждать что-либо очень рискованно.

Да и власть, скорее всего, ставку делает на другом. Залог, как известно, не снимает вины, так что, если Мелия не согласится на амнистию, процесс над ним в любом случае будет продолжен (6.05). "Мечта" уверена, что при любом раскладе гарантировала себе выигрышную позицию. Битва двух законопроектов об амнистии и дилемма Мелия – в приоритетных темах ("Резонанси", 4.05). Но ведь у граждан совершенно иные заботы…

"Превращение политического соперничества в холодную гражданскую войну, – считает Заза Пиралишвили, – это признак политического инфантилизма". Иными словами, это когда взрослый человек ведет себя как ребенок и не способен самостоятельно принимать продуманные решения. Хорошо еще, что обошлось без войны "горячей". Но это, скорее, заслуга не политиков, а общества. Граждане ясно дали почувствовать всем политическим сторонам, что не намерены включаться в конфликт.

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По мнению философа, грузинское общество на несколько шагов опережает в своем развитии политический класс ("Квирис палитра"). И это объясняет, почему оно так настороженно относится ко всей политической элите. И почему с таким нетерпением ждет перемен.

Кто выйдет на политическую авансцену

Новые лидеры в грузинской политике, дает броский заголовок "Резонанси" (7.05). А "Ахали таоба" (7.05) размещает на первой полосе шапку: "Васадзе, "Уцноби", Гахария". Общественные ожидания "третьей силы" не только не ослабли, но и усилились. Однако все равно как-то не очень понятно помещать в одну строку потенциальных политиков из столь разных весовых категорий. Они невольно оттягивают вниз реальный вес бывшего премьера.

Игорь Квеселава убежден, Гахария использует свой шанс и станет бороться за первенство. Но в политике важно вовремя о себе заявить, предупреждает эксперт ("Резонанси", 7.05). Момент пока очень подходящий. Поле опустело настолько, что "Ахали таоба" (3.05) уверенно заявляет: в стране два лидера – Мелия и Гахария. При том, что против первого возбуждено уголовное дело, а второй даже не объявлял подробно о своих планах по созданию собственной партии.

Если оппозиция сумеет договориться насчет единого кандидата на пост столичного мэра и им окажется Мелия, это будет на руку "Нацдвижению", но не остальной оппозиции, предполагает политолог Вахтанг Дзабирадзе (7.05). Кстати, Георгий Вашадзе уже заявил, что не поддержит кандидатуру Мелия.

Просочилась информация, что и Гахария выдвинет на этот пост одного из популярных в прошлом футболистов – братьев Арвеладзе (5.05). Это может стать продолжением своеобразной традиции – Каладзе тоже известный футболист. Только трудно сказать, как эти потенциальные кандидаты в лидеры справятся с реальными проблемами и насколько оправдают общественные ожидания.

Не надо забывать, что третья волна пандемии движется к пику, а объявить локдаун правительство не рискнет. Вроде бы начал набирать обороты процесс вакцинации. Однако стоило объявить о предполагаемых льготах для вакцинированных, как один из лидеров "Стратегии возрождения" назвал это дискриминацией (5.05). Любят политики играть в "демократию"!

Курс лари тоже играет и замер на катастрофической отметке. Вице-президент Нацбанка Папуна Лежава сообщил как о панацее о планируемом в ближайшее время введении цифрового лари. Правда, специалист по блокчейну Леван Бодзашвили высказал упрек, мол, и с этим делом банк на финансовом поле припозднился ("Квирис палитра")…

Не опоздать бы хоть на поле политическом…

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