Соглашение об "Ассоциированном трио" Молдовы, Украины и Грузии - взгляд из России

ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. На пространстве бывшего СССР 17 мая появился новый альянс: Украина, Молдова и Грузия подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио". Цель – ускорить вступление трех стран стран в Европейский Союз. Однако политологи и экономисты сомневаются в том, что новый проект поспособствует евроинтеграции Киева, Кишинева и Тбилиси. Какие же проблемы не в состоянии решить эта структура?

Слов много, конкретики нет

Как заявили в украинском МИДе, "Ассоциированное трио" – это новый формат сотрудничества между Украиной, Молдовой и Грузией. Работая в нем, страны смогут обменяться опытом развития отношений с ЕС и коллективно вести диалог с Брюсселем.

Каким образом трио планирует достичь своих целей? Путем проведения регулярных трехсторонних консультаций, следует из меморандума о создании организации. В рамках этих переговоров Киев, Кишинев и Тбилиси также собираются укреплять партнерство по вопросам энергетики, транспорта, цифровизации, зеленой экономики, кибербезопасности и здравоохранения.

Однако какие реальные действия будут предприняты для развития всех этих сфер, в меморандуме не сказано.

"Европейские документы такого статуса, как правило, лишены конкретики, – объясняет кандидат политических наук Артур Атаев. – Евросоюз ждет от стран каких-то постоянных действий, демонстрирующих желание присоединиться, и создание трио – как раз один из таких шагов".

Не ГУАМом единым

На постсоветском пространстве есть практика создания межгосударственных организаций, ориентированных на Европу, с определенным антироссийским подтекстом.

"Все это мы наблюдаем больше 20 лет – например, в 1997 году начал активно развиваться ГУАМ, организация за демократию и экономическое развитие. Ее члены тоже координировались, чтобы вместе прийти к Европе", – напоминает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Аббревиатура ГУАМ была образована от названий стран, которые стали членами объединения – Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. "С 1999 года в организацию входил Узбекистан, однако уже через несколько лет покинул ее, – отмечает Скориков. – Тот самый случай, когда восточная мудрость дала о себе знать: фактически ГУАМ оказалась клубом, стремящимся действовать в обход России".

Дело в том, что ГУАМ предполагал организацию транзита газа по маршруту "Каспий – Кавказ – Европа", в обход России. Однако реализовать проект не удалось. Как позже отмечали власти Украины, страна слышала "только разговоры вокруг ГУАМ". В 2011 году молдавские политики заключили, что организация не оправдала свое название, так как Молдова не чувствовала экономической помощи. Президент республики Владимир Воронин и вовсе назвал проект "нежизнеспособным и бесперспективным".

"Здесь и заключается ответ на вопрос: зачем нужно "Ассоциативное трио"? – рассуждает Иван Скориков. – В 2015-2017 ГУАМ еще восставала из летаргического сна с попытками организовать какие-то форумы. Однако стало видно, что Азербайджан не собирается интегрироваться с Западом. В Баку стали теснее сотрудничать с Турцией и Россией. Существует еще один проект для бывших советских республик – "Восточное партнерство" – но и он провалился. Понятно, что после событий в Карабахе Армения и Азербайджан не сядут за один стол создавать совместные программы. Беларусь вообще стала для Европы нерукопожатной после президентских выборов. То есть все организации теряют актуальность, страны откалываются, нужна была срочная замена из оставшихся".

Сотрудничество с Россией все равно необходимо

Тем не менее, сегодня Евросоюз не может предоставить новых видов помощи Украине, Молдове и Грузии, полагает начальник отдела аналитики Исследовательского центра Международной торговли и интеграции Вячеслав Коломин. "Украина и Молдова лидируют в рейтинге беднейших стран Европы. А у Европейского Союза слишком большие собственные проблемы, чтобы существенно улучшить положение других государств. Поэтому "Ассоциативное трио" – это больше манифест Грузии, Украины и Молдовы, чтобы обратить внимание на себя".

"Даже при огромных усилиях построить из трио что-то экономически привлекательное не удастся. Украина идет к банкротству, ее госдолг вырос на 25% (в марте задолженность Украины перед другими государствами составила 91,4 миллиона долларов США – Sputnik). А в Молдове глубокий политический кризис, скоро парламентские выборы, и создание трио – это еще и попытка поддержать проевропейские структуры в Кишиневе", – отмечает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Ранее экс-президент Молдовы Игорь Додон говорил об идее аннулирования соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку экономика страны сильно зависит от России. А после ратификации соглашения Молдова должна была полностью открыть свой рынок для европейских товаров, из-за чего России пришлось перейти с режима свободной торговли с Молдовой на режим наибольшего благоприятствования.

"Это и есть момент, тормозящий организации вроде "Ассоциативного трио", – говорит Артур Атаев. – Если происходит политический отход одной страны от другой (например, от РФ), должен следовать и отход экономический, иначе влияние России сохраняется. Однако значительная трудоспособная часть населения страны работает в РФ. Что касается Грузии, для нее Россия является стабильным и выгодным поставщиком бензина. Поэтому связи с Россией все равно остаются".

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