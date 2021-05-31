Причудливая коалиция: у Грузии появился шанс на правительство, какого она еще не имела

По мнению большинства газет, картина политической жизни страны с каждым днем становится все запутанней и обществу крайне важно научиться извлекать из этого многообразия максимум пользы для себя

Последняя неделя мая стартовала очень бурно. Возникло даже ощущение, будто общественность встрепенулась, подавив безразличие, охватившее ее на фоне бесконечных межпартийных трений. Требования свежей волны акций в Тбилиси многими были восприняты неоднозначно. Однако вселяло оптимизм, что впервые за долгое время участники их ставили во главу угла не чьи-то политические амбиции, а защиту общественных интересов.

Так, по всяком случае, казалось поначалу…

Протесты

Ультиматум в "зеленой" обертке

"Начинается что-то новое", - с робкой надеждой написала "Версия" (26.05-1.06) об акции протеста против строительства Намахвани ГЭС, переместившейся из Рионского ущелья в Тбилиси. Правда, изданию пришлось себя опровергнуть. Ибо нет ничего нового в разбивании палаток на проезжей части и угрозах пикетировать государственные учреждения.

"Ахали таоба" (24.05) разместила броскую фотографию главного "защитника Риони" Варлама Голетиани, подкрепив его ультиматумом властям: "Мы парализуем Тбилиси!" Лозунг "Долой Намахвани!" явно отдавал не экологией, а политикой (25.05), отпугнув часть общественности. Акция была многолюдной, но не столь масштабной, чтобы парализовать город, пришла к выводу "Квирис палитра" (24-30.05). А грузинское общество пребывает не в таком состоянии, чтобы для обострения протеста разумно было прибегнуть к радикализму.

Голетиани неверно оценил свою популярность, согласен эксперт Паата Закареишвили ("Резонанси", 26.05). Тем более, ошибкой стал призыв подменить протестом празднование Дня независимости. Пока из Варлама Голетиани не получилось нового политического игрока. Его, между прочим, осудила не только власть, но и подавляющая часть оппозиции. Гига Бокерия даже призвал граждан на акцию не ходить.

В среду ее участники были вынуждены покинуть столицу. А аналитик Гия Абашидзе возмутился вдогонку: протест существует не для того, чтобы все только разрушать (27.05). Ему вторит глава Ассоциации по развитию энергетики Георгий Абрамишвили: говорить об угрозе от Намахвани ГЭС – абсурд. В Исландии станции строят на вулканах, в Японии – в более сейсмической зоне. Да и на Риони – 8 плотин, одной из которых уже 85 лет ("Сакартвелос Республика", 28-30.05)!

Большинство экспертов опасаются, что политический протест против Намахвани ГЭС подрывает энергобезопасность Грузии. Кстати, Голетиани ушел от ответа на вопрос, кто является спонсорами столь масштабной акции, хотя финансировать подобные мероприятия законом не запрещено ("Резонанси", 27.05).

"Голубое" топливо с "золотым" отливом

Гораздо наглядней ударило по населению столицы молниеносно и скрытно принятое решение энергокомиссии о повышении тарифов на газ. "Тбилиси энерджи" объясняет удорожание падением курса лари, поскольку приходится больше платить за импорт топлива. Однако эксперты обращают внимание, что два этих показателя изменились неадекватно – соответственно на 30% и на 10%. "Как обманули тбилисцев" - озаглавила проблемную статью "Резонанси" (28.05).

Один из лидеров "Единого нацдвижения" Роман Гоциридзе в "Ахали таоба" (28.05) обвинил компанию в плохой организации работы и завышении окладов менеджменту. Не прошло и года, как тбилисская газораспределительная сеть была передана от казахов грузинской стороне, и сразу же пошли проблемы. А ведь государство очистило систему от 100-миллионного долга, возмущается политик. "Резонанси" (28.05) конкретными расчетами подтверждает безосновательность удорожания.

"К сожалению, энергетическое направление в Грузии всегда было закрытым. Можно сказать, засекреченным даже больше, чем служба безопасности". Этот комментарий политолог Вахатанг Дзабирадзе дал, правда, по Намахвани ГЭС ("Квирис палитра"), но он актуален для всей отрасли. И, кстати, косвенно подтверждает, что за протестами тут действительно кроются интересы определенных групп. Во всяком случае, по поводу цен на газ, больно и, по мнению многих экспертов, неоправданно ударивших по карману населения, никто акций протеста не проводил…

Мораль, право и политика

Что кроется за буквой закона

В связи с очередным судебным процессом журналисты задали вопрос Нике Гварамия: каковы прогнозы по его делу? – На что можно надеяться в этой стране?! – риторически ответил гендиректор ТВ "Мтавари архи". Добавив, что никаких прогнозов у него нет, так как все действия осуществляются в обход закона ("Резонанси", 28.05).

В принципе, многие, наверное, готовы согласиться с таким мнением, однако в данном случае важно, от кого исходят обвинения. Вряд ли они могут быть восприняты из уст человека, в бытность которого заместителем прокурора страны общество сталкивалось с грубейшими нарушениями в ходе судебных процессов и жило под страхом террора.

Нравственный фактор приобретает исключительно важное значение в политике и законотворчестве. Отсутствие моральной составляющей выхолащивает суть многих начинаний, обесценивая их. Так, правящая партия и оппозиция схлестнулись на вопросе, может ли амнистированный заключенный отказаться от амнистии ("Резонанси", 27.05). Хотя любому в стране сегодня ясно, что истинная причина спора лежит отнюдь не в правовой плоскости.

Оппозиция старается обеспечить минимальный урон имиджу освобожденного под залог из тюрьмы председателя "Национального движения" Ники Мелия. Партия власти исходит от обратного. На вопросе с шумом ломаются копья, а реальная судебная реформа в парламенте буксует. Более того, Совет юстиции, представляющий, по мнению прессы, "судебный клан", сполна воспользовался этими разногласиями. Невзирая на настоятельную просьбу законодателей и глав дипломатических миссий, выборы новых членов в совет не были приостановлены.

Подобные процессы могли не привлечь должного внимания неизощренной в правовой казуистике широкой общественности. Однако международные эксперты и организации напрямую увязывают с судебной реформой будущее грузинской демократии. Об этом свидетельствует и публичное обращение западных дипломатов к председателю парламента Грузии ("Резонанси", 24.05). Ряд аналитиков не исключает, что в существующих обстоятельствах своевольные действия судебной элиты могут быть истолкованы как повод для финансовых санкций.

Пора научиться считать не только голоса

Перенос публичных акцентов на внешнюю сторону проблемы характерен и для других сфер жизни. Показательны в этом смысле ожидания, связанные с выходом на политическое поприще партии экс-премьера Георгия Гахария. Аналитики сплошь и рядом гадают лишь о том, сколько голосов отберут Гахария и его соратники у конкурентов. Между тем, вес и значимость политической организации определяется, прежде всего, тем, насколько она способна обеспечить новые эффективные подходы к решению наболевших проблем страны и общества.

Возвращение Гахария в политику: кто стоит за ним >>

У Игоря Квеселава не вызывает сомнений, что начавшиеся процессы завершатся проведением внеочередных парламентских выборов. В результате страна получит коалицию, включающую, по мнению политолога, представителей "Мечты", "Нацдвижения", партии Гахария и, возможно, Левана Васадзе, а также других политических групп. Такого правительства у Грузии еще никогда не было, и это должно стать своего рода полезным опытом ("Резонанси", 28.05).

Разное

Водопад Ниагара окрасился в цвета грузинского флага в честь Дня независимости Грузии ("Резонанси", 26.05). А президент США Джо Байден прислал пространное поздравление, подчеркнув ответственную роль страны на международной арене ("Сакартвелос Республика", 28-30.05). В Тбилиси в пантеоне Мтацминда в этот день с воинскими почестями был перезахоронен прах национального героя Грузии, генерала Георгия Квинитадзе ("Ахали таоба", 27.05).

Национальный музей закупил у семьи из Сенакского района золотую подвеску античной эпохи. Она была обнаружена хозяевами во дворе собственного дома 100 лет назад. Примечательно, что зарубежные коллекционеры предлагали владельцам ценной находки гораздо большую сумму, но те передали ее музею ("Ахали таоба", 26.05).

Член партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили признался, что его очень смущает железное ограждение у входа в парламент. "Такое ощущение, что входишь в тюрьму", - пожаловался депутат ("Резонанси", 26.05).

На территории научно-технического объединения "Дельта" до конца года будет запущено грузинско-израильское предприятие по производству автоматического огнестрельного оружия типа М4. Последний раз автоматы в Грузии выпускались во времена Второй мировой войны – это был знаменитый ППШ ("Квирис палитра").

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