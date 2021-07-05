Столкновения на акции в центре Тбилиси: власти и оппозиция винят друг друга

В эти минуты проспект Руставели в центре Тбилиси заполнили представители радикально настроенных группировок

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Акция против проведения "Тбилиси прайда" в грузинской столице переросла в беспорядки с задержанными и пострадавшими. Власти и оппозиция Грузии винят в происходящем друг друга.

В эти минуты проспект Руставели в цетре Тбилиси заполнили представители радикально настроенных группировок. Они вышли на акцию протеста против защитников прав ЛГБТ-сообщества, однако нападают на журналистов и на граждан, которые, по их мнению, одеты неподобающе. По предварительным данным, пострадали 15 журналистов, пять из них госпитализированы.

Обвинения властей

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что сегодняшние события отвечают интересам крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Я хотел бы напомнить всем, что то, что происходит сегодня в Тбилиси, отвечает исключительно интересам радикальной оппозиции, стоящей за прайдом - "Национального движения" и его партий-партнеров. Противостояние общественности, напряженность, антизападные настроения - вот к чему эти политические силы стремились все эти годы", - заявил Кобахидзе.

Как считает Кобахидзе, настоящая цель НПО "Тбилиси прайд" заключалась не в защите чьих-либо прав, а в субъективных политических интересах.

В то же время, как отметил Кобахидзе, насилие, особенно в отношении журналистов, не имеет оправдания.

"Насилие, особенно в отношении журналистов, не имеет оправдания, и каждый такой факт требует строгой правовой реакции. Мы понимаем, что ситуацией сложно управлять в силу объективных обстоятельств, в том числе количества протестующих. Однако мы призываем правоохранительные органы сделать все возможное для предотвращения насилия и деэскалации ситуации", - заявил Кобахидзе.

Обвинения оппозиции

Оппозиционные партии возложили ответственность на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за происходящее в Тбилиси и насилие над журналистами и гражданами.

"За развивающиеся сегодня события на улицах Тбилиси несут полную ответственность власти и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, которые своими публичными заявлениями напрямую пооощрили насилие", - говорится в заявлении "Лело для Грузии".

По мнению партии, власти полностью отказались от защиты прав человека, гарантированных Конституцией Грузии.

Обвинила в происходящем премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и представитель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Гарибашвили: проводить "Марш достоинства" нецелесообразно>>

"Премьер-министр, который должен быть гарантом безопасности, стабильности и защиты прав человека, сегодня на заседании правительства прямо поощрил насилие и призвал группировки к насильственным действиям", - сказала Бокучава.

При этом она опровергла информацию о том, что "Нацдвижение" стоит за организацией прайда, и призвала международное сообщество отреагировать на факты.

А вот партия "Гирчи", помимо власти, обвинила и полицию.

"Правоохранительная система сегодня обрушилась, и, соответственно, люди оказались беззащитны перед специфической толпой, которая не различает ЛГБТ и операторов", - сказал лидер партии Яго Хвичия.

Осудили действия власти и представители партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".

"Сегодня надо учитывать, что каждое слово имеет особое значение, категорически неприемлемо использование ситуации в политических интересах. Власти обязаны выполнять свои функции и не должны были допускать насилия", - сказал представитель партии Александр Ходжеванишвили.

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Против "Тбилиси Прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

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