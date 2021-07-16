Госдеп обвинил власти в нарушении соглашения - "Грузинская мечта" нашла виноватых

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Назначение судей Верховного суда Грузии на этот раз вызвало недовольство стратегического партнера - Соединенных Штатов Америки.

Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Список из девяти кандидатов в судьи Высший совет юстиции представил в конце июня. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.

В распространенном заявлении Госдепа США отмечено, что Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены утверждением парламентом Грузии шести судей Верховного суда, что является нарушением соглашения от 19 апреля, подписанного между правящей партией и оппозицией.

В Госдепе отметили, что соглашение, подписанное при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля, обязывало подписавшие стороны приостановить "все текущие назначения" в Верховный суд до принятия "амбициозной судебной реформы".

Комментарий также сделала посол США в Грузии Кели Дегнан, отметив, что Соединенные Штаты очень разочарованы назначением судей. При этом дипломат намекнула на возможные санкции.

"Санкции – один среди многих имеющихся под рукой инструментов… Парламент мог остановить этот процесс. Заявления, сделанные правительством США, в том числе госсекретарем, не были поспешными. Это выражающие обеспокоенность послания стратегического партнера Грузии, которые должны быть восприняты серьезно и не должны быть игнорированы", - заявила Дегнан.

Оппозиция в ожидании санкций

Когда Госдеп США делает подобное заявление, это значит, что реагирование будет очень острым, заявила член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе

"Существующее в судебной системе положение и нарушение правительством соглашения от 19 апреля указывает на то, что "Грузинская мечта" перешла все границы с партнерами Грузии. На первом этапе, я жду санкций в отношении судей, и на втором этапе, что будет незамедлительное реагирование в отношении власти Гарибашвили", - заявила Деканоидзе

Вице-спикер парламента Грузии, депутат от партии "Граждане" Леван Иоселиани выразил сожаление в связи с тем, что правящая партия не учла предупреждение оппозиционных коллег в связи с тем, что за назначением судей последует реакция международных партнеров.

"Во что это может вылиться, не могу сказать, будут санкции или не будут. Но факт, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз строгим тоном разговаривают с "Грузинской мечтой", особенно в отношении вопроса судей. Факт, что подобное заявление создает неудобство", - заявил Иоселиани.

Запоздалой, но легитимной назвал реакцию Госдепа на назначение судей Верховного суда председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

"Режим демонстративно нарушил заключенное им соглашение, которое, по нашему мнению, изначально не было полноценным. Реакция наших партнеров на это абсолютно естественная, я бы сказал, запоздалая, но совершенно легитимная", - заявил Бокерия.

Самое главное осмыслить тот факт, что правительство Грузии постепенно становится антиамериканской силой, заявил в свою очередь член партии "Гирчи" Яго Хвичия.

США ввели в заблуждение? Ответ "Грузинской мечты"

"Все замечания, которые нам делают, должны быть внимательно и тщательно учтены. Мы же не должны пожертвовать грузино-американскими отношениями ради этих шести судей? В лучшем случае мы получим санкции против чиновников, а в худшем – все махнут рукой на страну как на несостоявшееся государство", - отметил Хвичия.

В ответ на заявление Госдепа США лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - Ираклий Кобахидзе, Арчил Талаквадзе и Шалва Папуашвили распространили совместное заявление.

Как отмечают лидеры "Грузинской мечты", процедура выдвижения кандидатов в судьи Верховного суда проводилась в соответствии с Конституцией, законодательством Грузии и политическим соглашением. Указанное обстоятельство налагало обязанность на парламент Грузии действовать в соответствии с Конституцией Грузии и избирать судей Верховного Суда.

"На этом фоне вызывает тревогу то, что из-за недобросовестных действий отдельных должностных лиц структурам страны нашего основного стратегического партнера на высшем уровне предоставляется искаженная информация о выполнении политического соглашения. Подобные действия ставят под угрозу любой диалог, который может иметь место в будущем вокруг различных внутриполитических вопросов", - отмечено в совместном заявлении.

Для каждого члена команды заявления и оценки, которые распространяются в связи с отбором судей Верховного суда, вызывают удивление и тревогу, отмечено в заявлении.

"Мы готовы подробно обсудить с нашими стратегическими партнерами в любом формате содержание политического соглашения и состояние его выполнения, что в конечном итоге прольет свет на правду", - говорится в заявлении.

Ранее в среду пресс-спикер Еврокомиссии Питер Стано выразил обеспокоенность назначением новых судей Верховного суда Грузии вопреки призывам ЕС приостановить этот процесс, отметив, что это ставит под угрозу независимость грузинской судебной системы и доверие к ней. Пресс-спикер Еврокомиссии также указал, что назначение судей Верховного суда может поставить под угрозу решения о макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза.

Отдельно Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в своем промежуточном отчете выразило озабоченность по поводу справедливости и равенства процесса выдвижения кандидатов и призвало осуществить важную реформу.

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