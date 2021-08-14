Почему молчит оппозиция: как партии готовятся к предвыборной гонке в Грузии

Как показали опросы общественного мнения, большинство населения страны не хочет видеть у власти ни "Грузинскую мечту", ни "Нацдвижение"

Спустя две недели после официального старта предвыборной кампании оппозиционные партии так и не смогли назвать своих кандидатов в мэры в регионах.

Уже 2 октября в Грузии пройдут выборы мэров в 64 городах. До этого партии должны успеть познакомить население с избирателями и представить своих кандидатов. Однако в отличие от предыдущих выборов на этот раз оппозиция серьезно медлит с принятием решения и представлением кандидатов, тогда как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже полностью завершила предвыборные встречи в регионе Квемо Картли и теперь штурмует регион Кахети.

Единства не будет

Спустя две недели после старта предвыборной кампании уже окончательно понятно, что договориться о совместных кандидатах у оппозиции не получилось.

Только в Тбилиси против кандидата правящей партии, действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе будет бороться сразу три кандидата от оппозиции.

Всего же в выборах принимают участие 50 партий. Однако не все они будут выдвигать своих кандидатов в мэры. От этой идеи уже отказались партии "Граждане" и "Новый политический центр – Гирчи". Обе они заявляют, что представят только кандидатов в депутаты местных совещательных органов – сакребуло. Вероятнее всего, этот список еще расширится исходя из небольших ресурсов партий.

А вот кого поддержат эти партии на выборах мэра, прояснится ближе ко дню голосования.

Остальные партии, которые заявили о своем участии в выборах мэра, пока медлят с принятием решений.

Консультации и переговоры

Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" после получения поддержки части оппозиции на выборах ее кандидата в мэры Тбилиси Ники Мелия надеется на такую же поддержку в регионах.

"Выборы в органы местной власти – это практически референдум, и поэтому мы должны действовать максимально консолидировано как в регионах, так и в Тбилиси, чтобы представить сильных кандидатов с поддержкой всего оппозиционного спектра", – сказал представитель партии Георгий Хведелиани.

В рамках попытки консолидировать оппозицию "Нацдвижение" уже уступило мажоритарных кандидатов в Тбилиси, и теперь, как видно, ждет ответных шагов.

Однако оппозиция пока не торопится с решением. В партии "Лело для Грузии", которая до последнего времени поддерживала начинания "Нацдвижения", пока назвать кандидатов не готовы.

"Мы скоро представим обществу план, как и в какой конфигурации партия пойдет на выборы. Для нас главное – мнение общества", – сказал представитель партии Григол Гегелия.

А вот партия "Стратегия Агмашенебели", которая идет на выборы под названием "Третья сила" заявляет, что подождет сентября и ослабления пандемии.

"Мы начнем предвыборную кампанию в сентябре, если нам не помешает пандемия, если нет, то придется ее проводить через Интернет. Пока нет пространства для проведения кампании, для нас важнее безопасность людей", – сказал представитель партии Паата Манджагаладзе.

Кроме того, по его словам, партия ждет завершения внутреннего исследования, чтобы окончательно определится с кандидатами.

Ждет завершения исследования и партия "Гирчи – больше свободы".

"У нас идет праймериз. В ближайшее время мы его завершим и начнем предвыборную кампанию", – сказал представитель партии Цотне Коберидзе.

Экспертное мнение

Между тем, по мнению эксперта Ники Читадзе, оппозиции пока спешить некуда.

"То, что оппозиция пока еще не активизировала свою предвыборную кампанию, связано с двумя факторами. Первое – ухудшение эпидемиологической ситуации, второе – август считается мертвым сезоном, поэтому оппозиция, несмотря на коронавирус, активизируется к началу сентября", – заявил Читадзе в в беседе со Sputnik Грузия.

Однако он видит проблемы в расколе внутри оппозиционных партий.

"Тот факт, что оппозиция не может объединиться, отрицательно скажется на итогах выборов в ее пользу. Думаю, что оппозиции требовалось согласование насчет общих кандидатов… Многие оппозиционеры все же ставят узкопартийные интересы выше интересов государства и самого оппозиционного спектра", – сказал Читадзе.

Что думает население

Как показали опросы общественного мнения, большинство населения страны не хочет видеть у власти ни "Грузинскую мечту", ни "Нацдвижение".

Таким образом, главной интригой этих выборов станет то, появится ли в стране третья сила. А таких претендентов в Грузии уже несколько. Кроме "Стратегии Агмашенебели" на это место метит и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" и неожиданно активизировавшая и набирающая сторонников "Народная партия".

Результаты голосования местных выборов станут известны уже 3 октября.

Партия Опрос NDI Опрос IRI "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 18% 28% "Единое национальное движение" 6% 15% Остальные партии 6% 29% Ни одна партия 51% -

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